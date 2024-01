Dans un communiqué publié mardi, le Hezbollah a affirmé : « Nous exprimons nos plus profondes condoléances à notre nation arabe et islamique, à la Palestine libre, à sa grande résistance et à son peuple fier, ainsi qu’aux libres et aux moudjahidines pour le martyr du grand leader moudjahid et chef adjoint du bureau politique du mouvement Hamas, Cheikh Saleh Al-Arouri, et un certain nombre de ses camarades moudjahidines, qui sont des martyrs sur la voie d’alQods ».

Le Hezbollah a ajouté : « Nous présentons nos condoléances à nos frères du Mouvement de la Résistance islamique, le Hamas, aux courageux moudjahidines des Brigades Izz al-Din al-Qassam, à la population de Gaza, à l’honorable alQods, à la Cisjordanie blessée, et à toutes les factions et mouvements de résistance et de jihad en Palestine », soulignant que » Dieu Tout-Puissant a conclu la voie de ce grand leader par les plus hautes médailles d’honneur et de dignité en obtenant le martyre qu’il avait toujours recherché et souhaité et a travaillé avec ses frères moudjahidines sous le slogan résistance et jihad, victoire ou martyre ».

Le Hezbollah a souligné que « l’ennemi criminel, qui après quatre-vingt-dix jours de crimes, de meurtres et de destructions, n’a pas réussi à soumettre Gaza, Khan Yunis, le camp de Jabalia et le reste des fières villes, camps et villages, se lance dans une politique d’assassinat et de liquidation physique de tous ceux qui ont travaillé, planifié, exécuté ou soutenu l’ opération héroïque déluge d’Al-Aqsa et contribué à la défense du peuple opprimé de Palestine ».

Il a noté : » Le crime d’aujourd’hui est une continuation du crime d’assassinat du leader Sayyed Radhi Al-Musawi, dans un autre champ d’action et un nouveau front de combat et de soutien ».

Il a indiqué que » ce crime odieux renforcera la résistance en Palestine, au Liban, au Yémen, en Syrie, en Iran et en Irak, où il n’y a que la foi en leur juste cause et un engagement et une détermination ferme à poursuivre le chemin de la résistance et du jihad jusqu’à la victoire et la libération ».

Le Hezbollah a affirmé : « Nous considérons le crime de l’assassinat de Cheikh Saleh Al-Arouri et de ses compagnons martyrs dans le cœur de la banlieue sud de Beyrouth comme une attaque dangereuse contre le Liban, son peuple, sa sécurité, sa souveraineté et sa résistance. Il contient des messages en termes de sécurité , d’une grande symbolique et connotations, voire une évolution dangereuse au parcours de la guerre entre l’ennemi et l’axe de la résistance ».

Il a souligné que « ce crime ne restera pas sans réponse et sans punition , et la résistance est inébranlable, fière et fidèle aux principes et aux engagements qu’elle a pris envers elle-même, sa main est sur la gâchette et ses résistants sont aux plus hauts niveaux de préparation ».

Il a conclu que » ce jour sera témoin des jours qui le suivront, donc patience car la patience est belle, et Dieu est celui qui aide, et la victoire, si Dieu Tout-Puissant, est très proche ».

Source: Al-Manar