L’un des derniers messages au peuple palestinien du numéro deux du Hamas, cheikh Saleh al-Arouri tombé en martyr dans un attentat dans la banlieue-sud de Beyrouth, mardi 2 janvier :

(( Mon message à notre peuple et plus précisément aux jeunes de notre peuple : soulevez-vous tous et combattez. Jette un caillou, un cocktail molotov, avec un revolver ou un fusil fabriqué, avec tout ce qui pourrait être à la portée de ta main. Résiste. Et l’occupation ne pourra persévérer. Elle ne pourra pas. Au lieu de 1.000 jeunes qui participent à la résistance, 100.000 doivent participer à la résistance. Et un million doivent participer à la résistance. Et l’occupation partira. Ils seront vaincus. C’est notre terre. Toutes les lois internationales disent que c’est notre terre. Les colonisations sont interdites ici. Faites escalader la résistance à un niveau où le monde entier sera obligé de faire face à ses responsabilités. Et vous trouverez que le monde se tiendra à nos côtés lorsqu’il aura vu notre attachement à notre droit. C’est la bataille de libération d’al-Aqsa, de la défense d’al-Aqsa et d’empêcher sa judaïsation.

« C’est son jour.

Bien venu, si tu as la volonté

Si l’aspiration vive t’envahit

Franchis les étapes. » ))