Les médias israéliens disent que l’entité a jusqu’à présent dépensé près de 60 milliards de dollars dans la guerre à Gaza. Le site israélien i24NEWS a rapporté qu’Israël était impliqué dans la guerre la plus coûteuse de son histoire.

Les médias israéliens ont estimé le coût de la réinstallation des colons qui vivaient près des frontières avec Gaza et le Liban à 2 700 000 000 de dollars.

Selon l’agence de presse Fars, i24 a souligné que les dommages économiques causés par la guerre jusqu’au 90ème jour ont atteint les 217 milliards de shekels, ce chiffre incluant les coûts des opérations militaires et d’autres dépenses.

Le coût de chaque journée de bataille de l’armée israélienne en octobre, y compris la présence de près de 360 000 soldats de réserve, s’élevait à 1 milliard de shekels [environ 2 00 000 000 de dollars], mais avec le licenciement collectif de dizaines de milliers de ces soldats, en raison des lourds coûts de la guerre, le coût de chaque journée de combat est désormais tombé à 600 millions de shekels.

En outre, le régime israélien doit verser une compensation de 10 milliards de shekels aux entreprises touchées par la guerre pour le premier trimestre du conflit.

Selon le rapport, ‘Israël’ a dépensé 2 700 000 000 de dollars pour soutenir 120 000 personnes évacuées des colonies sionistes situées à la frontière avec le Liban et la bande de Gaza.

Toujours selon le rapport, les dégâts infligés aux bâtiments résidentiels ou aux infrastructures dans les colonies israéliennes adjacentes à Gaza ont atteint les cinq milliards et demi de dollars, et maintenant le même scénario se répète dans le nord des territoires occupés, près de la frontière avec le Liban, où les dommages financiers causés aux colonies sont estimés à 1 600 000 000 de dollars.

En ce qui concerne les « lourds dommages » provoqués pour l’économie israélienne, i24 indique que depuis le début de la guerre le 7 octobre, l’économie israélienne a été confrontée à des défis successifs pour diverses raisons, dont l’augmentation des dépenses et emprunts du cabinet, la réduction des recettes fiscales, ainsi que la diminution de la rentabilité des institutions majeures en termes d’économie, y compris le secteur des technologies de pointe.

L’année dernière, avant le début de l’invasion contre la bande de Gaza, ‘Israël’ a approuvé le budget pour 2023-2024, mais la guerre à Gaza a gravement endommagé le budget général de l’entité, nécessitant des ajustements budgétaires et des dépenses supplémentaires.

Le mois dernier, la Knesset (Parlement israélien) a approuvé un budget supplémentaire de 30 milliards de shekels (8 milliards de dollars) pour couvrir les coûts de la guerre en 2023, et maintenant le ministère des Finances du régime sioniste prédit que si la guerre se poursuit jusqu’en février prochain, 50 milliards de dollars de plus seront nécessaires et cela ramènera le déficit budgétaire à 6% du PIB.