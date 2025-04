Les États-Unis ont lancé une nouvelle agression aérienne contre la capitale yéménite Sanaa, tuant au moins 12 civils et en blessant plus de 30 autres.

L’agression meurtrière américaine qui a été menée, ce lundi matin 21 avril, a visé un marché bondé du quartier d’al-Farwa, dans le district de Sha’ub.

Le bilan des frappes devrait s’alourdir, car de nombreuses personnes sont encore coincées sous les décombres des bâtiments détruits par la frappe.

D’autres quartiers de Sanaa, notamment la zone d’Attan et le district d’al-Wahda, ont également été le théâtre de violentes frappes aériennes américaines.

Par ailleurs, les raids américains ont ciblé des zones du gouvernorat de Saada, à l’extrême nord du pays, du gouvernorat central de Maarib et de Hodeïda à l’ouest.

Dimanche, les États-Unis ont lancé plusieurs frappes aériennes notamment sur Sanaa, faisant au moins 3 morts.

La chaîne de télévision yéménite Al-Masirah, citant un communiqué du ministère de la Santé publique, a annoncé que l’armée américaine avait effectué 21 frappes aériennes sur Sanaa ainsi que sur ses banlieues ouest, est et sud samedi soir.

L’armée américaine mène des attaques quasi quotidiennes contre le Yémen depuis un mois, prétendant qu’elles visent à mettre fin aux attaques du mouvement de résistance yéménite Ansarullah contre les navires liés à ‘Israël’.

L’armée yéménite a toutefois déclaré qu’elle ne cessera pas l’interdiction du passage des navires à destination d’Israël tant que le régime sioniste n’aurait pas mis fin à son agression contre Gaza.

Plus de 200 personnes sont tombés en martyre suite à l’agression américaine contre le Yémen depuis mars.

En réponse aux atrocités israéliennes à Gaza et à l’agression américano-britannique contre le Yémen, les forces armées yéménites ont lancé une série d’attaques ciblant les intérêts israéliens, américains et britanniques en mer Rouge et ses environs fin 2023.

Source: Avec PressTV