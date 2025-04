Le secrétaire général du Hezbollah, Son Éminence Cheikh Naïm Qassem, a déclaré que la résistance ne permettra pas son désarmement assurant qu’Israël est une entité expansionniste qui ne se contente pas de la Palestine et aspire à prendre le Liban.

Selon lui, l’exigence de désarmer la résistance « qui a réalisé des exploits pendant 40 ans » vise à affaiblir le Liban . Alors que la priorité devrait être accordée à l’explusion de l’occupation israélienne, a-t-il insisté.

Evoquant le dialogue sur la stratégie défensive, cheikh Qassem a établi plusieurs conditions préalables, dont en tête celle que l’entité sioniste respecte l’accord de cessez-le feu conclu fin novembre, à la base de la résolution 1701. Il a précisé que le dialogue sur cette stratégie se fera loin des médias, assurant que le chef de l’Etat libanais veille à sa réussite. Il a en outre demandé à l’Etat Libanais d’honorer ses engagements en faveur de la reconstruction des régions détruites dans la guerre israélienne contre le Liban.

Le numéro un Hezbollah a refusé la tutelle américaine sur le Liban des Etats-Unis qui « parainnent Israël » et « s’immiscent dans tous les détails ».

Il a conclu en saluant le peuple du Yémen et son leader, « une lueur de lumière de la résistance et de l’honneur », selon ses termes.

Ci dessous, les idées principales de son discours

Pourquoi la résistance?

La résistance a été une réaction à l’occupation et au fait que l’État libanais est incapable de protéger à lui seul le territoire et les citoyens.

Le Hezbollah conçoit la résistance sur la base de deux considérations : la première puise dans la foi qui dicte que la terre doit être libérée, et la seconde est sa conviction nationale que notre terre est occupée.

‘Israël’ est une entité expansionniste qui ne se contente pas de la Palestine mais aspire à prendre le Liban…

L’avantage de la résistance au Liban, toutes tendances confondues, est qu’elle a réalisé des exploits importants pendant 40 ans, de concert avec l’armée et le peuple…

Pendant la Bataille des Braves, ‘Israël’ a été stoppée à la frontière ou à des distances très petites. Il n’a pu atteindre le Litani ni Beyrouth ni réaliser ses objectifs…

‘Israël’ convoite d’occuper la plus grande partie du Liban pour l’annexer à la Palestine occupée et y établir des colonies. Il veut utiliser le Liban pour y implanter les Palestiniens qu’il veut déplacer de la Palestine.

L’on ne peut dire à la résistance qu’elle l’a payé cher en raison des destructions causées et pour avoir consenti autant de martyrs. Il faut lui dire comment elle a pu, malgré cette attaque intensive israélienne, américaine et internationale, les arrêter à la frontière sud…

L’on ne peut dire à celui qui est agressé pourquoi il l’a été ? on doit lui dire as-tu persévéré ou as-tu capitulé ?

Nous avons admis de nombreux sacrifices, mais nous avons récolté les fruits de notre travail en empêchant Israël d’atteindre ses objectifs. ‏

Nous avons affronté l’agression de septembre, la Bataille des braves, nous avons offert le martyr suprême, Son Éminence Sayyed Hassan Nasrallah, le maître des martyrs de la nation, et le noble moudjahid Sayyed Hashem Safieddine. Sans oublier tous les grands martyrs et les blessés honorables.

Lorsque la bataille est terminée, les combattants étaient sur la première ligne frontalière, ils avaient empêché Israël de réaliser aucune avancée. Raison pour laquelle, Israël est allé vers l’accord.

L’accord de cessez-le-feu conclu par l’Etat libanais est le résultat de la persévérance de la résistance sans laquelle Israël aurait poursuivi son offensive pour réaliser ses objectifs.

Israël, un projet expansionniste

‘Israël’ n’a pas besoin de prétexte pour attaquer. Il attaque parce que son projet est expansionniste. Supposons que son excuse est que le Hezbollah le combat ou qu’il détient des armes ou que la résistance effraie les colons. Mais un accord a été conclu. Ne devrait-il pas mettre fin à l’offensive ? Non, il continue ses agressions quotidiennement. 2700 violations ont été perpétrées.

Hezbollah a respecté l’accord et l’Etat Libanais aussi. Et il peut le dire haut et fort au monde entier…

‘Israël’ est une entité expansionniste et voudrait contrôler le Liban. Lorsqu’il réclame le désarmement de la résistance, c’est dans le but d’affaiblir le Liban. Pour qu’il puisse agir à sa guise et occuper comme bon lui semble. Et ce avec l’aide des grandes puissances tandis que l’Etat libanais est impuissant…

La résistance existera et restera, aux côtés de l’armée qui rejette l’occupation, du peuple qui consent des sacrifices, de ses partisans présents sur le terrain qui l’ont défendue avec une grande force, et de l’État qui refuse ouvertement l’occupation.

D’aucuns voudraient que nous atteignions un stade d’impuissance qui permettrait à Israël d’entrer dans tout le Liban ? Cela n’arrivera jamais.

Si d’aucuns pensent que nous sommes faibles et accepterons ce qu’ils disent, ils se trompent. Celui qui affronte Israël affrontera ceux qui le soutiennent. Coûte que coûte. C’est notre terre. C’est notre droit…

‘Israël’ se trompe s’il croit que nous allons le laisser réaliser ses objectifs.

Nous affronterons l’occupation avec force, par notre unité nationale, la construction de l’État, avec la force de l’armée et la détermination de la résistance. Avec tout cela, nous affrontons l’occupation et nous ne capitulerons pas.

Aujourd’hui, nous accordons à la diplomatie son opportunité qui n’est pas ouverte. Ceux qui croient que nous sommes faibles se font des illusions.

Nous faisons preuve de patience parce que nous savons qu’il y a un équilibre entre les pertes et les gains mais nous ne comptons pas sur cela. Nous sommes attachés à la position de principe et la position est la résistance et la libération. Il n’y a pas de reddition. Nous avons des options et nous ne craignons rien. Si vous voulez essayer, essayez. Personne ne pourra jamais nous vaincre.

(…)

La priorité est d’expulser l’occupation

Le problème principal ne réside pas les armes de la résistance, mais plutôt dans (la nécessité) d’expulser l’occupation israélienne. Il faut donc aligner les positions avec celles de l’Etat libanais, sur la question de l’expulsion de l’occupation et être en harmonie avec la résistance et le peuple honorable sur ce sujet.

D’aucuns semblent satisfaits de l’occupation israélienne, ceci n’est pas bon et s’inscrira dans les pages de l’Histoire….

Nous ne répondrons pas aux balivernes de certaines voix internes qui servent le projet israélien… Nous n’avons pas peur de menaces proférées par les Etats-Unis ou Israël. La terre nous appartient. Dieu nous promis la victoire…

Il y a un matraquage médiatique pour que l’armement de la résistance devienne une cause prioritaire. Ce qui sert les intérêts israéliens.

Le désarmement de la résistance par la force est un service gratuit offert à l’ennemi. C’est une zizanie entre l’armée et la résistance. Elle n’aura pas lieu. Nous collaborons avec l’armée…

De cette manière, ils veulent confisquer l’Etat avec la tutelle américaine. Parce qu’il n’y aura pas de gens puissants en face d’eux… Ceux qui prônent le changement veulent éliminer le Hezbollah et la résistance pour que la tutelle américaine ait la mainmise sur le pays.

Le désarmement de la résistance renferme ces trois objectifs. Ceci n’aura pas lieu. Il n’y aura pas de zizanie avec l’armée libanaise. Ils ne pourront contrôler l’Etat….

Nous ne permettrons pas de désarmer le Hezbollah ou la résistance. Cet armement est celui qui libère notre pays et protège sa souveraineté…

Nous affronterons ceux qui agresseront la résistance et œuvreront pour la désarmer comme nous avons combattu Israël, les USA et leurs larbins.

Mais faites attention, cette phase est celle d’affronter Israël. Moi je crois que la situation interne libanaise est bonne, au niveau de l’Etat, de l’armée et des forces politiques. D’ailleurs personne ne parle de désarmer la résistance. Si ce n’est quelques voix discordantes qui aspirent à la zizanie dans le pays.

Nous sommes les fils de l’imam Moussa Sadr, pour qui la possession de l’arme est un projet de défense légitime. Un devoir. Nous sommes sur la voie du Maitre des martyrs de la oumma, sayed Hassan Nasrallah. Qu’aurait-il dit à ces gens déconnectés de la réalité ? Les cris des enfants de Gaza vous appellent, ceux des femmes de Gaza, les lambeaux des enfants de Gaza, leur sang éclabousse vos visages… Il aurait dit que seule votre puissance vous protègera, ainsi que votre unité, votre armement, votre résistance, vos hommes…

O Sayed Hassan, nous resterons attachés à notre engagement dans cette voie…

Les trois conditions préalables au dialogue sur la stratégie défensive

L’accord de cessez-le-feu se limite exclusivement au sud du fleuve du Litani, ceci a été répété 5 fois. Nous l’avons exécuté, l’Etat libanais l’a exécuté. Mais ‘Israël’ ne l’a pas fait.

La résolution 1701 incombe des engagements au Liban et à ‘Israël’. Il se doit dans la première étape de se retirer de tous les territoires libanais. Il doit arrêter ses agressions aériennes, maritimes et terrestres. Il doit cesser ses violations de la souveraineté. Lorsqu’il les aura respectés, le Liban discutera ce qu’il doit faire avec les autres clauses, dans le respect de sa souveraineté et de son indépendance, selon les choix de son gouvernement et de son Etat des moyens censés protéger le Liban. Il ne faut pas exécuter la résolution selon le diktat américain et israélien.

Le seul chemin de notre contribution pour l’application de la résolution 1701, après l’exécution de l’accord, est le dialogue et l’entente dans le cadre de constantes nationales solides fondées sur trois règles qui devraient régir tout dialogue : à savoir premièrement, la sauvegarde de la souveraineté du Liban, la libération de son territoire et la cessation de toutes les formes d’agression, deuxièmement l’exploitation de la résistance et de son armement dans le cadre d’une stratégie défensive qui réalise la libération et la protection, et troisièmement le refus de toutes les démarches qui affaiblissent le Liban ou le capituleront face à l’ennemi israélien.

Le dernier point que je voudrais soulever est que c’est le chef de l’Etat, le président Joseph Aoun qui est le premier concerné pour déterminer le mécanisme du dialogue et l’amorcer. Nous sommes disposés le moment opportun à y participer.

Il avait déclaré dans le discours de son investiture qu’il s’engage à discuter de la stratégie défensive complète en tant que partie intégrante de la stratégie de sécurité nationale sur les plans diplomatique, économique et militaire. C’est son engagement…

Il y a eu un échange de messages entre le Président de la république et nous sur l’application de l’accord au sud du Litani, ces messages étaient positifs et le resteront. Il y a eu aussi des messages avec l’armée libanaise. Hier le commandant Haykal a assuré que la collaboration avec le Hezbollah et la résistance dans toutes ses tendances est excellente et que le problème provient de l’entité israélienne.

Lorsque le dialogue sera amorcé, nous serons prêts. Mais non pas sous la pression de l’occupation et de ses agressions. Israël doit se retirer et stopper son agression. Est-il possible que nous discutions de la stratégie défensive pendant que l’aviation ennemie est au-dessus de nos têtes au sud et pendant que les USA exerce leurs pressions. Ce ne sera pas une discussion mais un diktat…

La reconstruction n’est pas une faveur

L’État libanais aussi se devrait avant de respecter son engagement de reconstruction.

La reconstruction n’est pas une faveur. Quand nous disons que l’État est responsable de la reconstruction, c’est parce que l’État s’est engagé à le faire et nous l’avons approuvé. Dans le discours d’investiture du président, dans la déclaration ministérielle… Mais jusqu’à présent, personne ne parle des démarches à entreprendre pour la reconstruction. Je demande au gouvernement libanais de mettre au point un plan… L’Etat libanais a des responsabilités et des devoirs. Il doit les honorer…

La stratégie défensive, loin des médias

Je vais dire quelque chose et j’espère que tout le monde le comprendra : nous n’allons pas discuter de la stratégie défensive dans les médias. Nous n’allons pas anticiper les règles complètes sur lesquelles nous allons nous entendre sur la table des négociations, nous n’allons pas fixer de temps limite… Le président est compréhensif et il veut mener un dialogue qui puisse réussir…

Chacun a le droit de dire ce que bon lui semble dans les médias. Mais nous ne le ferons pas.

Quand le dialogue sera-t-il tenu ? Le Hezbollah a effectué ce qui lui est dû dans l’accord. Israël devrait faire de même. L’Etat Libanais aussi. L’Etat libanais est-il capable de dire qu’il a réalisé ce qui lui est dû ? Non. Son devoir a été de faire appliquer l’accord. Il disait en être capable par la diplomatie. Qu’il fasse pression sur les USA…

Si l’Etat libanais prend la décision de sortir Israël par la force et lancer une bataille nous sommes prêts en tant que résistance avec l’armée libanaise à combattre à la frontière, quel que soit le prix. Essayez. Israël sortira. Mais ce n’est pas à nous de prendre la décision. C’est lui qui devrait prendre la décision…

Accomplissez la première étape de l’accord et dites à ceux qui font pression sur vous que nous ne pouvons passer à la seconde étape avant d’avoir accompli la première qui stipule le retrait israélien, la cessation des hostilités et l’amorcement de la reconstruction. Ils relient la reconstruction à l’armement ? mais c’est nous qui relions l’armement à la reconstruction. Achevez la reconstruction d’abord et venez discuter avec nous de la stratégie défensive.

La tutelle us inadmissible

La tutelle américaine au Liban est totalement inadmissible. Les USA s’immiscent dans tous les détails… le pays ne peut avancer avec cette tutelle… pour nous l’Amérique est e grand Satan qui parraine Israël la tumeur cancérigène…Toutes les catastrophes du monde viennent des USA et d’Israël.

L’Amérique doit respecter la volonté du peuple libanais et son indépendance…

Nous sommes très enthousiasmes pour la tenue des élections municipales auxquelles nous voulons participer…

Le Conseil suprême islamique chiite est un titre de noblesse et de dignité pour ce pays. Son chef adjoint cheikh Ali al-Khatib a des positions nationales honorables, et joue un rôle important en faveur de l’unité nationale. Il soutient la résistance et son projet stratégique… Les voix discordantes qui l’accusent devraient être traduites en justice…

La Palestine restera la boussole. Les crimes et la famine sont une condamnation pour le monde entier, inclus le monde arabe et islamique…

Les pourparlers irano-américains pourraient réussir ou échouer. Nous ne sommes ni très optimistes ni très pessimistes. S’ils réussissent, ce sera dans l’intérêt de tous…

Je termine en saluant le peuple du Yémen, ce peuple généreux qui consent les sacrifices face aux Usa et à Israël, à la place du monde entier. Je salue son chef sayed Abdel Malek al-Houthi. Ces gens honorables sont une lueur de la lumière de la résistance et de l’honneur. L’honneur finit toujours par l’emporter et la résistance par vaincre.

Source: Al-Manar