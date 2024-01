Le chef du mouvement Hamas, Oussama Hamdan, a affirmé que « les Brigades Al-Qassam, les Brigades Al-Qods et la Résistance mènent toujours la bataille avec force et compétence ».

Il a souligné que « tout processus de libération des prisonniers doit d’abord être basé sur une cessation globale de l’agression contre Gaza », révélant qu’il existe une proposition que nous avons présentée au Qatar et à l’Égypte et qui permet d’obtenir ce que nous voulons, mais il y a des atermoiements de la part du gouvernement sioniste ».

Hamdan a indiqué que « 800 000 Palestiniens vivent dans une véritable famine parce que l’occupation empêche l’entrée des aliments nécessaires dans la bande de Gaza ».

Et de poursuivre: » les médicaments que nous fournissons aux prisonniers s’épuisent en raison du siège et de l’agression israélienne », notant que « toute initiative visant à apporter des médicaments aux prisonniers doit inclure l’apport de médicaments aux Palestiniens à Gaza ».

Hamdan a espéré que « Netanyahu ne perturberait pas l’accord que nous avons conclu via le Qatar pour l’acheminement de médicaments ».

Il a déclaré lors de sa conférence de presse que « plus de 7 000 personnes portées disparues sont encore sous les décombres, pour la plupart des enfants et des femmes », soulignant que « l’occupation israélienne a commis plus de 2 000 massacres contre des civils à Gaza, faisant plus de 21 000 martyrs ».

Concernant la situation en Cisjordanie, Hamdan a déclaré : « La résistance en Cisjordanie ne sera pas dissuadée d’accomplir son devoir, car la bataille d’Al-Aqsa implique l’ensemble de la Palestine et son avenir ». Dans ce contexte, il a appelé les services de sécurité palestiniens à diriger leurs armes vers les forces d’occupation.

Il a également constaté que « la cohésion nationale au sein de notre peuple prouve que ce peuple soutient sa résistance et croit que son choix stratégique est la résistance, et que ce qui est nécessaire, c’est que l’ensemble de la communauté nationale soit unie face à l’occupation et à son nazisme envers notre peuple », soulignant « la nécessité d’intensifier l’intifada et la résistance ».

Il a souligné que « la poursuite des crimes de l’occupation représente une honte historique pour tous les retardataires qui se sont jusqu’à présent abstenus de criminaliser l’occupation ».

Hamdan a noté que « l’administration américaine est partenaire du meurtre de notre peuple et ne sera pas à l’abri de toute responsabilité juridique et morale », ajoutant que « la récente déclaration du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, traduit la faillite politique et morale de l’administration américaine et une tentative d’intégrer une entité meurtrière dans notre nation ».

Il a également ajouté : « Le gouvernement allemand, en partenariat et en soutien au crime de génocide commis par Israël, est en train de répeter l’histoire nazie dans ses formes les plus laides ».

Hamdan a également condamné l’agression américano-britannique contre le Yémen et « nous saluons les positions d’Ansarullah et de l’armée yéménite ».

Le leader du Hamas a salué l’annonce par le président de l’Union internationale des oulémas musulmans de son intention d’entrer dans Gaza et de briser le siège.

Il a poursuivi : « Chaque nouveau jour d’agression israélienne contre notre peuple représente une menace réelle pour la vie des prisonniers détenus par la résistance », soulignant que « les ennemis ne parviendront pas à atteindre aucun de leurs objectifs avec la fermeté de notre peuple et de notre résistance ».

Il a conclu que « la formation d’un gouvernement palestinien est une question purement palestinienne et n’a rien à voir avec les USA ou qui que ce soit d’autre dans ce pays ».

Source: Médias