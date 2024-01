Le nombre de détenus en Cisjordanie occupée est passé à 6 090, depuis le 7 octobre 2023, après l’arrestation de 60 Palestiniens dont des enfants, par l’armée d’occupation israélienne, la nuit dernière.

C’est ce qui ressort d’une déclaration conjointe, jeudi, de l’Autorité pour les affaires des prisonniers et ex-prisonniers (gouvernementale) et du Club des prisonniers palestiniens, consultée par Anadolu.

Le communiqué indique que le nombre total d’arrestations après le 7 octobre « s’est élevé à plus de 6 090, et inclut ceux qui ont été arrêtés à leur domicile et via des points de contrôle militaires, ceux qui ont été forcés de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otages ».

« Depuis hier soir, mercredi, jusqu’à jeudi matin, les forces d’occupation israéliennes ont lancé une campagne d’arrestation massive visant au moins 60 citoyens de Cisjordanie, dont des enfants et d’anciens prisonniers », lit-on de même source.

Les arrestations ont été concentrées « dans les gouvernorats d’AlKhalil Hébron et de Bethléem, au sud de la Cisjordanie, tandis que le reste des arrestations a été réparti entre les gouvernorats de Ramallah (centre), Naplouse et Tulkarem (nord) et Al-Quds ».

Dans ce contexte, le communiqué indique que l’armée d’occupation israélienne a poursuivi son opération militaire à Tulkarem depuis mercredi, notant que la ville et son camp sont soumis à « une agression globale et des enquêtes approfondies sur le terrain contre des centaines de citoyens, marquées de sévères passages à tabac ».

« Compte tenu de la poursuite de l’opération militaire à Tulkarem, nous n’avons pas été en mesure de confirmer le nombre de détenus », ajoute le communiqué.

Les campagnes d’arrestation s’accompagnent de « perquisitions massives et d’abus, de passages à tabac sévères et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus des enquêtes sur le terrain, de sabotage et de destruction des maisons et de tirs directs ».

Le ministère palestinien de la Santé a rapporté, le jeudi 18 janvier, que 6 personnes sont tombées en martyre à Tulkarem, lors d’un assaut israélien en cours depuis hier.

Depuis le déclenchement de la guerre dévastatrice israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023, l’armée d’occupation a intensifié ses agressions contre la Cisjordanie occupée et multiplié les incursions et les raids qui ont entraîné le martyre des dizaines de personnes et l’arrestation des milliers de citoyens.