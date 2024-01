L’agression sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza se poursuit pour le 113ème jour consécutif, au moment où la résistance palestinienne poursuit sa lutte héroïque contre les soldats et les véhicules israéliens embourbés dans les villes de Gaza.

Les avions et l’artillerie d’occupation ont poursuivi leurs raids et leurs violents bombardements, ce samedi, contre diverses parties de la bande de Gaza, ciblant les maisons et les rassemblements des familles déplacées.

Plusieurs personnes sont tombées en martyre, dont deux femmes, suite au bombardement d’occupation visant une maison dans le quartier d’Al-Geneina, à l’est de Rafah.

Plusieurs martyrs et blessés ont en outre été transférés vers l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa après que l’occupation a bombardé plusieurs maisons à Deir al-Balah.

Le ministère de la Santé de Gaza ayant annoncé que les forces ennemies ont commis dix-neuf massacres contre des familles, coûtant la vie à 183 martyrs et faisant environ 370 blessés. Ces nouveaux décès ont élevé le bilan des martyrs à 26083 et celui des blessés à plus de 64400, dont 75% d’entre eux sont des femmes et des enfants.

Par ailleurs, de nombreuses tentes de personnes déplacées dans la bande de Gaza se sont noyées à cause des fortes pluies, tandis que le froid a exacerbé leurs souffrances.

Heavy rain imposes harsh conditions on displaced Palestinians across Gaza tonight. pic.twitter.com/rAK8O6THy1 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 26, 2024

Children begin their search for clean water to fill their canisters for their families in order to survive another day. pic.twitter.com/gMmpxpGm7A — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 27, 2024

Entre-temps, l’administration du complexe médical Nasser a annoncé une panne complète d’électricité dans le complexe situé dans la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, en raison de l’épuisement des réserves de carburant et des bombardements continus menés par les forces d’occupation à proximité de l’hôpital, en plus de son siège.

Même les médecins n’ont pas échappé aux agressions israéliennes, les forces d’occupation ont arrêté le Dr Bassam Meqdad, chef du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Nasser.