Le Ministère de la Santé à Gaza a lancé un appel de détresse en raison de la situation lamentable dans le complexe médical Nasser à Khan Younès. Cette ville du sud de la bande de Gaza fait l’objet d’une offensive israélienne de grande envergure, terrestre et aérienne. Elle est contrée par les différentes factions de la résistance palestinienne.

Selon le ministère, les générateurs électriques s’arrêteront d’ici 4 jours, en raison d’une pénurie de carburant et les réservoirs d’eau du complexe sont endommagés par des éclats d’obus et des tirs sionistes. Ce qui entraîne des fuites d’eau dans les bâtiments et le service de soins intensifs, ainsi qu’une pénurie d’eau dans le centre de dialyse.

Le ministère a indiqué que de nombreux médicaments d’anesthésie et de soins intensifs sont épuisés. Il y a une pénurie aiguë et dangereuse d’unités de sang.

Le 25 janvier, le Bureau de la Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, citant ce ministère, a déclaré que l’hôpital Nasser était toujours assiégé et que personne ne pouvait ni entrer ni sortir de l’établissement en raison des bombardements constants à proximité, indiquant que 400 patients dialysés hospitalisés dans ce complexe ont besoin de soutien.

Il a ajouté dans un rapport que le personnel de santé a entrepris de creuser des tombes sur la cour de l’hôpital en raison du grand nombre de décès attendus et de la nécessité de gérer les opérations d’inhumation.

Il a ajouté que l’entrée du siège de la Société du Croissant-Rouge palestinien a aussi été bombardée, tuant au moins trois Palestiniens et blessant deux autres. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’il avait dû demander aux déplacés de donner du sang car il ne peut plus accéder aux banques de sang. Il a ajouté que les équipes médicales ne sont pas en mesure de transférer les blessés graves de l’hôpital Nasser vers les établissements de santé voisins.

Des informations ont indiqué que la zone adjacente à un autre hôpital de Khan Younes, Al-Amal, a été bombardée au milieu de violents combats autour de l’hôpital.

Voir les images de la chaine qatarie al-Jazeera datant du 22 janvier 2024 sur la situation dans ce complexe médical.

Il a été bombardé par l’armée israélienne le mois de décembre dernier. (Images ci-dessous)

Ce complexe médical héberge depuis le mois d’octobre les déplacés palestiniens (Images ci-dessous)

Source: Divers