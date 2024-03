L’armée d’occupation israélienne a mené, le lundi soir 11 mars, une agression aérienne visant les alentours de la localité de Taraya et la route menant à la localité d’Ansar, dans la région de la Békaa, à l’est du Liban.

Des sources locales ont fait état d’un martyr et de six blessés suite à 4 raids israéliens visant un bâtiment dans les alentours de la localité de Taraya et un autre bâtiment à proximité de la ville Baalbek, sur la route menant à la localité d’Ansar.

Le martyr est le jeune homme Mostafa Gharib, un joueur dans l’équipe de football de l’Association de la Jeunesse de Baalbek.

Le moment où le raid a eu lieu près de l’hôpital Dar Al Amal

L’Agence nationale d’information (Ani) a rapporté que l’agression aérienne israélienne a visé un entrepôt à l’ouest de Baalbek, entre les localités de Chamstar et Taraya.

L’hôpital Dar Al Amal de Baalbek a annoncé avoir besoin d’unités de sang à la suite des raids israéliens contre la région de la Békaa. De plus, la maison du médecin Rakan Allam, propriétaire de l’hôpital Dar Al Amal, a été endommagée suite à l’agression israélienne qui a eu lieu près de l’hôpital.

100 missiles du Hezbollah tirés contre le QG du commandement de la Défense aérienne



Entre-temps, le Hezbollah a tiré, ce mardi matin, une centaine de missiles contre des cibles israéliennes dans les hauteurs du Golan syrien occupé.

La Résistance islamique, branche armée du Hezbollah, a précisé dans un communiqué que « ses combattants ont tiré, vers 7h00 du matin, plus de 100 missiles contre le QG du commandement de la Défense aérienne dans la caserne de Keila, la base de missiles et d’artillerie de Yoav ainsi que les positions d’artillerie réparties autour d’elle ».

La Resistance a ajouté que « ces tirs interviennent en soutien à notre fidèle peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, et constitue une riposte aux agressions israéliennes contre notre peuple, nos villages et nos villes, et notamment l’agression contre la ville de Baalbek qui a entrainé le martyre d’un citoyen ».

Réagissant à ces tirs, le Conseil suprême de la Galilée a affirmé: « après les tirs de 100 missiles depuis le Liban ce matin, ‘Israël’ a perdu sa capacité de dissuasion et il est incapable de la restaurer ».

Vidéo de plusieurs opérations contre des cibles israéliennes

La Résistance islamique a en outre diffusé une vidéo de plusieurs opérations contre des bases et des sites israéliens.