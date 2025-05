Le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, a annoncé un « plan visant à investir 1400 milliards de dollars dans l’économie américaine au cours des dix prochaines années », tandis que la Maison Blanche a affirmé que « le président américain Donald Trump a conclu de nouveaux accords d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis ».

L’annonce a été faite lors d’une réunion bilatérale entre Ben Zayed et Trump, tenue jeudi aux Émirats arabes unis, où les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique et d’investissement entre les deux pays.

Le président des Émirats arabes unis a expliqué que « ces investissements seront dirigés vers des secteurs vitaux, notamment l’énergie, la technologie, l’intelligence artificielle et l’industrie ». Il a ajouté « qu’ils sont réalisés par le biais d’obligations d’investissement américaines, contribuant à renforcer la croissance économique conjointe et à ouvrir de nouveaux horizons pour le partenariat stratégique entre Abou Dhabi et Washington ».

De son côté, Trump a déclaré que « l’amitié des Emiratis le rend fier », notant que « leur culture est merveilleuse ».

Les Émirats arabes unis sont la dernière étape de la tournée du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, après sa première visite en Arabie saoudite puis au Qatar.

Dans ce contexte, la Maison Blanche a annoncé mercredi la signature d’un important accord de coopération économique entre les États-Unis et le Qatar, évalué à 1400 milliards de dollars, lors de la visite officielle du président américain dans la capitale, Doha.

Mardi, la Maison Blanche a annoncé que « Washington et Riyad ont signé un accord d’armement de 142 milliards de dollars, le plus important de l’histoire ».

La Maison Blanche a ajouté que « le président américain a obtenu un engagement historique envers l’Arabie saoudite pour investir 600 milliards de dollars aux États-Unis ».

