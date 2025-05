L’unité de missiles des forces armées yéménites a ciblé, ce mercredi 14 mai, avec un missile balistique hypersonique l’aéroport de Lod (Ben Gourion), dans la région occupée de Jaffa.

Dans un communiqué, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé que le missile « a réalisé son objectif avec succès ». « Le missile a forcé des millions d’occupants sionistes à fuir vers des abris et a interrompu le trafic aérien à l’aéroport pendant environ une heure. »

Soulignant que ce tir fait partie « des opérations de soutien au peuple palestinien opprimé et à ses combattants », et un « rejet du génocide perpétré par l’ennemi sioniste dans la bande de Gaza », il a rappelé que ce missile de type Zulfiqar est « le troisième lancé en moins de 24 heures ».

Mardi soir, l’unité de missiles des forces armées yéménites a également visé l’aéroport de Lod avec un missile balistique Zulfiqar.

L’armée d’occupation israélienne a pour sa part fait état d’un tir de missile en provenance du Yémen.

Des sirènes ont retenti dans de vastes zones du centre et autour de la mer Morte, ont indiqué les médias israéliens.

Les instructions de décollage et d’atterrissage à l’aéroport Ben-Gourion ont été interrompues après le lancement du missile depuis le Yémen, tandis que les médias israéliens ont dit que le missile yéménite avait été intercepté.

Le Yémen a désormais tout le temps d’intensifier ses tirs contre ‘Israël’ après l’accord avec les USA

Dans ce contexte, les médias israéliens ont fait état de trois attaques aux missiles en 24 heures, ce qui représente « le troisième lancement de ce type lors de la visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite ».

« Le Yémen a eu largement le temps d’intensifier ses tirs contre Israël depuis que les Américains ont arrêté leurs attaques », a déclaré le correspondant d’i24news, Amichai Stein.

Les opérations des forces armées yéménites visent à mettre fin à la guerre d’extermination et aux massacres israéliens en cours perpétrés au su et au vu du monde entier contre la bande de Gaza, a rappelé M.Saree.

Les forces armées yéménites ont également réitéré leur engagement « à ne pas mettre un terme à leurs opérations avant l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du blocus contre Gaza ».

S’adressant aux fils de la nation, les forces yéménites les ont sommés « à agir et à rejeter le génocide, la famine et le siège contre leurs frères et à Gaza ».