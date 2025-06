Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné samedi les propos « irrespectueux et inacceptables » du président américain Donald Trump, qui a affirmé avoir mis « une raclée » à l’Iran et évité à son guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei « une mort affreuse et ignominieuse ».

« Si le président Trump souhaite réellement conclure un accord, il devrait mettre de côté son ton irrespectueux et inacceptable à l’égard du guide suprême iranien, le grand ayatollah Khamenei, et cesser de blesser ses millions de partisans sincères », a écrit M. Araghchi sur son compte X.

« Le grand et puissant peuple iranien, qui a montré au monde que le régime israélien n’avait PAS D’AUTRE CHOIX que de courir vers +papa+ pour éviter d’être anéanti par nos missiles, n’apprécie guère les menaces et les insultes », a poursuivi le chef de la diplomatie iranienne. « La bonne volonté engendre la bonne volonté, et le respect engendre le respect ».

Dans un long message extraordinairement virulent sur son réseau Truth social, le président américain a reproché samedi à Téhéran d’avoir revendiqué la victoire dans la guerre de 12 jours contre Israël et annoncé qu’il cessait tout travail en faveur de la levée des sanctions contre Téhéran.

Donald Trump a également accusé d’ingratitude le guide suprême iranien pour avoir minimisé la portée des frappes contre les sites nucléaires de son pays, et avoir dit que l’Iran avait battu Israël et infligé une « gifle » à Washington.

« Je savais exactement où il s’abritait, et je n’ai pas voulu laisser Israël ni les forces armées américaines, de loin les plus puissantes et les plus grandes du monde, mettre fin à sa vie », a martelé le président sur Truth social.

« Je l’ai sauvé d’une mort affreuse et ignominieuse », s’est-il vanté.

Les Etats-Unis ont bombardé trois sites nucléaires en Iran dans la nuit du 21 au 22 juin, se joignant à l’offensive déclenchée par Israël le 13 juin dans le but affiché d’empêcher le pays de se doter de la bombe atomique, une intention que Téhéran a toujours réfutée.

L’Iran a riposté en bombardant la base américaine Al Udaid au Qatar.

Source: Avec AFP