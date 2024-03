Le guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, sayyed Ali Khamenei, a afffirmé aujourd’hui mardi que « la résistance palestinienne est toujours forte et qu’elle humiliera les sionistes ».

En recevant les récitants du Saint Coran, Sayyed Ali Khamenei a déclaré que « tous les pays du monde islamique doivent soutenir la Palestine », soulignant que « soutenir les ennemis de la résistance est absolument interdit et représente un véritable crime voire une trahison ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran a souligné « qu’il existe des forces et des régimes dans le monde islamique qui soutiennent l’ennemi du peuple palestinien opprimé », ajoutant que ces régimes « regretteront un jour et verront le résultat de leurs actes de trahison. »

Son éminence a salué les clips-video diffusés montrant des garçons de la bande de Gaza récitant le Saint Coran, ajoutant que « le summum de fermeté auquel nous assistons aujourd’hui à Gaza est le résultat de l’assimilation du Coran et sa traduction sur le terrain en actions de résistance « .

Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran a décrit la situation dans la bande de Gaza comme étant à son apogée sous deux aspects : « d’une part, le summum de la criminalité, de la brutalité et de l’injustice, et d’autre part , nous sommes témoins du summum de la fermeté et de l’intégrité ».

Sayyed Ali Khamenei a estimé « les crimes sans précédent commis à Gaza, tels que le meurtre d’enfants et de nourrissons par la faim et la soif, comme un scandale pour la civilisation occidentale », ajoutant que « même si les Israéliens possèdent toutes sortes d’armes et d’aide de la part des USA et de l’Occident, la patience et la détermination de la population de Gaza et des combattants de la résistance ont été sans précédent et l’ennemi n’a pas pu les vaincre encore moins atteint ses objectifs », soulignant « qu’environ 90 % du potentiel et des capacités de la résistance ont été préservés jusqu’à présent ».

En octobre dernier, Sayyed Ali Khamenei a annoncé que « ce qui s’est passé le 7 octobre (déluge d’Al-Aqsa) était « une défaite militaire et de renseignement pour l’entité israélienne qui ne peut pas être restaurée ».

Il y a quelques jours, le commandant des Brigades alQods des Gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Ismail Qaani, a affirmé que « le front de résistance est un groupe connecté et dispose de vastes capacités », ajoutant que le front « n’a pas encore utilisé toutes ses capacités , et il a prouvé cela et personne ne peut l’ignorer ».

Plus tôt, le commandant des forces iraniennes des Gardiens de la révolution, le général de division Hossein Salami, avait affirmé « qu’Israël ne peut plus se permettre d’être imprudent comme auparavant », soulignant que « l’ére de son arrogance est révolue ».

Source: Médias