Des groupes de défense des droits civiques aux États-Unis d’Amérique ont intenté une action en justice contre l’Université de Columbia pour avoir suspendu le travail de deux groupes d’étudiants propalestiniens après le déclenchement de la guerre à Gaza.

Ces deux groupes concernés sont Etudiants pour la Justice en Palestine et Voix juive pour la Paix. Ils ont été suspendus le mois de novembre dernier après avoir organisé « des protestations non autorisées », selon l’administration de l’Université, et au motif de sauvegarder sa sécurité

La plainte qui est portée par l’Union des libertés civiles de New York (NYCLU) et le Groupe d’action juridique palestinienne, accuse cette administration de viser les deux groupes d’étudiants et de les punir d’une manière disproportionnée par des suspensions pour de simples violations de procédure.

« Les universités devraient être des lieux de discussion, de débat et d’apprentissage, et non des lieux de censure, où les administrateurs, les donateurs et les politiciens répriment les discours politiques avec lesquels ils ne sont pas d’accord », a déclaré Donna Lieberman, directrice exécutive de l’Union des libertés civiles de New York, dans un communiqué.

« Ces groupes d’étudiants s’exprimaient pacifiquement sur un conflit mondial critique », a ajouté Lieberman, décrivant la décision de l’université comme « un acte de représailles et contraire aux principes de liberté d’expression que les établissements d’enseignement supérieur doivent défendre ».

Le procès fait suite à une menace de la New York Civil Liberties Union le mois dernier, qui a exigé que Columbia réintègre les groupes estudiantins sanctionnés pour éviter des poursuites judiciaires.

Source: Média