Dans son discours d’ouverture des soirées coraniques qui se tiendront durant tout le mois Ramadan, tenu ce mercredi soir, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé : « Gaza résiste toujours avec courage et détermination et est ferme grâce à la résistance de son peuple: une fermeté proche du miracle ».

Et de poursuivre : « Cette fermeté a étonné beaucoup de personnes dans ce monde et les a amenés à s’interroger en quelle culture ils croient. C’est la culture du Saint Coran ».

Sayyed Nasrallah a souligné « qu’il y a des pertes stratégiques dans ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre ajoutant que « l’ennemi a perdu la guerre même s’il entre à Rafah parce qu’il n’a pas présenté une scène de victoire et n’a atteint aucun objectif annoncé ».

Son éminence a indiqué : « L’un des signes de victoire pour la résistance et de défaite pour l’ennemi israélien est que non seulement le premier objectif annoncé par l’ennemi d’éliminer le mouvement Hamas n’a pas été réalisé, mais aujourd’hui nous en sommes au sixième mois de négociations avec qui ? avec le Hamas. L’ennemi négocie avec le Hamas via la médiation qatarie et égyptienne, avec ceux qui siègent au nom des Américains et des Israéliens. Sachant que le Hamas, négocie au nom de toutes les factions de la résistance palestinienne voire au nom de tout l’axe de résistance. Cela confirme que le Hamas est toujours fort et capable: il refuse, il dit non et il pose des conditions ».

Sayyed Nasrallah a noté : « Nous devons être patients car cette épreuve a des répercussions sur des biens materiels et sur des vies. L’une des calamités auxquelles notre oumma est confrontée est la création par de grands démons de cette entité usurpatrice en Palestine occupée , et dans cette épreuve, il est de notre responsabilité de résister à cette entité ».

Et d’ajouter: « Les martyrs dans la voie de la résistance, ne font que renforcer cette resistance, sa présence et sa force. Nous trouvons la paix, le contentement et la fierté parmi les familles des martyrs, et c’est ce que nous voyons quotidiennement à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Irak » ajoutant que « le désir de jihad des jeunes est une culture de foi coranique, et nous le voyons dans leur amour pour le martyre et ce qui est publié dans leurs testaments ».

Il a estimé que « soutenir Gaza ne se concrétise pas seulement par le combat et l’argent, mais aussi par la prière et les invocations, surtout en ces jours où nous assistons aux massacres commis par l’ennemi contre le peuple de Gaza, au milieu du silence du monde ».

Sayyed Nasrallah a expliqué que « la position de la résistance aujourd’hui à Gaza, lorsqu’elle insiste sur la cessation définitive de l’agression, est une position humanitaire et jihadiste et est à 100 pour cent correcte », notant que « les factions sont unies, et je crois que les habitants de Gaza sont unanimes pour mettre fin à l’agression ».

Sayyed Nasrallah a dénoncé « l’hypocrisie américaine sur la question de Gaza » et a déclaré : « Y a-t-il quelqu’un qui croit que le président américain Biden ne peut pas arrêter la guerre contre Gaza ? Au contraire, il est capable, d’un trait de plume, d’arrêter l’agression contre Gaza, que ce soit au Conseil de sécurité ou ailleurs ».

Il a poursuivi : « Ce qui se passe en termes d’aide à Gaza n’est pas seulement de l’hypocrisie, mais aussi de la stupidité américaine », et a insisté : « Ce qui est exigé de l’administration américaine est de mettre fin à l’agression contre Gaza ».

Concernant le front sud libanais, Sayyed Nasrallah a déclaré : « Le front du sud joue son rôle en faisant pression sur l’ennemi israélien. Nous confirmons depuis le front libanais que nous sommes aux côtés de la résistance, du peuple de Gaza, et des dirigeants du Hamas, et vos conditions sont normales et humanitaires, la décision vous appartient et le front de soutien restera dans une position de soutien quoi qu’il arrive, aussi longtemps que vous le jugez nécessaire. »

« Sur le front nord, le secret est strict sur les pertes, les véhicules, les morts et les blessés . le ministre de la Guerre et le chef d’état-major de l’ennemi ont avoué que les soldats de l’armée israélienne qui combattent à Gaza et sur le front nord , encourent des pertes énormes. »

Sayyed Nasrallah a estimé que « le choix naturel et logique est la victoire pour ceux qui sont patients et tolérants, et cela prendra du temps. La société ennemie a commencé à montrer des signes de fatigue, son armée et ses politiciens sont fatigués, et les problèmes internes sont graves. Une partie essentielle de l’économie de l’entité dépend de la région nord, et cela a un impact majeur sur l’économie de l’ennemi. Aujourd’hui, l’armée israélienne est épuisée à Gaza , le front nord et la Cisjordanie, de l’aveu de tous les experts militaires israéliens ».

Il a noté que « l’armée » israélienne, après 5 mois, manque de nombreux effectifs et souhaite recruter 14 500 officiers et soldats, et veut également recruter des Haredim au sein de l’armée », expliquant que « la résistance annonce ses martyrs et organise des céremonies pour eux, et en direct, mais l’ennemi cache ses morts, cela a un impact sur l’armée ennemie israélienne ».

Sayyed Nasrallah a conclu que « les pertes économiques au sud du Liban ne sont pas comparables aux énormes pertes de l’occupation sur le front nord », notant que « quiconque veut évaluer ce que fait la résistance sur le front libanais doit voir que la résistance dissuade l’ennemi de mener une guerre contre le Liban ».

Source: Médias