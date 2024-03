Le vice-secrétaire général du mouvement du Jihad islamique, Mohammad al-Hindi, a affirmé aujourd’hui jeudi « qu’il existe un accord américano-israélien pour récupérer les prisonniers sans arrêter l’agression », soulignant que « les Américains ont des calculs concernant Rafah, en raison des tensions internes là-bas et des élections à venir ».

Dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, Al-Hindi a souligné que « ni les Israéliens ni les Américains ne veulent arrêter l’agression », soulignant « qu’il existe un accord américano-israélien concernant l’objectif de récupérer les prisonniers sans l’arrêter ».

Il a expliqué que « personne ne s’engage officiellement, notamment les Etats-Unis, à ce qu’il y ait une cessation de l’agression, même dans la deuxième phase du projet d’accord ».

Al-Hindi a souligné que « les Américains ont des calculs concernant Rafah en raison des tensions internes qui y règnent et des élections à venir, ajoutant que « l’entrée de l’occupation israélienne à Rafah ne changera rien à l’équation ».

Le vice-secrétaire général du mouvement Jihad islamique a souligné que « la résistance n’est pas un groupe armé qui peut être éliminé, comme le préconise Netanyahu ».

Concernant l’administration de la bande de Gaza, Al-Hindi a souligné « la nécessité d’une administration de Gaza par l’intermédiaire d’un gouvernement ayant une référence nationale convenue avec les dirigeants des factions palestiniennes ».

Al-Hindi a parlé de l’atmosphère arabe générale concernant le soutien à la Palestine, soulignant « qu’il y a un abandon arabe de la Palestine, auquel même l’ennemi israélien ne s’attendait pas ».

Le mouvement du Jihad islamique a réitéré « son affirmation selon laquelle la résistance se poursuit et que ses frappes se poursuivront depuis toutes les arènes, notamment à Gaza et en Cisjordanie ».

Dans une déclaration à l’occasion du mois sacré du Ramadan, le Mouvement du Jihad Islamique a rassuré les masses de la nation et les peuples libres du monde en disant que « la résistance du peuple palestinien se porte bien et qu’elle est au sommet de ses capacités, et ne permettra pas à l’ennemi de mettre en œuvre ses plans ».

Source: Médias