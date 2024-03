Le Premier ministre de l’occupation israélienne Benjamin Netanyahu a averti dimanche que la « pression internationale n’empêcherait pas Israël de lancer une offensive à Rafah », ville du sud de la bande de Gaza où s’entassent près de 1,5 million de Palestiniens, selon l’ONU.

« Aucune pression internationale ne nous empêchera d’atteindre tous les objectifs de notre guerre » contre le Hamas, a déclaré M. Netanyahu au début de la réunion de son gouvernement, selon un communiqué envoyé par ses services.

« Nous agirons à Rafah, cela prendra quelques semaines et cela aura lieu », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que Netanyahu doit recevoir dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz, avant de réunir le cabinet de sécurité pour déterminer la position de la délégation israélienne devant se rendre prochainement au Qatar pour des discussions sur une éventuelle trêve de six semaines et un échange d’otages contre des prisonniers palestiniens.

Vendredi, après l’annonce de l’approbation par Netanyahu des plans d’action de l’armée en vue d’une offensive à Rafah, le ministère allemand des Affaires étrangères avait martelé « qu’une telle offensive ne (pouvait) être justifiée ».

« Plus d’un million de personnes s’y sont réfugiées et n’ont nulle part où aller. Il faut un cessez-le-feu maintenant », avait ajouté la diplomatie allemande.

Netanyahu lance une attaque cinglante contre Biden et son administration : « Avez-vous perdu votre conscience ? »

Le Premier ministre du gouvernement d’occupation israélien Benjamin Netanyahu a lancé une attaque cinglante contre le président américain Joe Biden, pour avoir encouragé l’idée d’organiser de nouvelles élections israéliennes, à l’heure actuelle.

Au début de la session gouvernementale, les médias israéliens ont rapporté que Netanyahu a affirmé : « Certains, dans la communauté internationale, tentent d’arrêter la guerre maintenant, avant d’atteindre tous ses objectifs, et ils le font dans le but d’organiser des élections à au plus fort de la guerre ».

Le Premier ministre d’occupation a poursuivi : « Quiconque appelle à des élections israéliennes à l’heure actuelle sait qu’elles mettront fin à la guerre et paralyseront le pays pendant au moins six mois. »

Il s’est adressé à Biden en disant : « Avez-vous si vite perdu votre conscience morale ? Faites-vous pression pour des élections pour arrêter la guerre ? »

Source: Médias