La Résistance islamique a revendiqué ce mardi 26 mars, 12 opérations contre les positions israéliennes. La première a eu lieu vers 24h45 après minuit et la dernière vers 17h30.

La plus importante de ces opérations est celle réalisée contre la base de Yarden dans le Golan syrien occupé « en riposte aux raids israéliens contre la plaine de la Bekaa » à l’est du Liban.

Selon son communiqué, 50 roquettes Katioucha ont visé vers 16h20 cette caserne qui renferme « le siège du commandement général en temps de guerre ».

Après cette attaque, le Hezbollah a revendiqué deux autres opérations : La première vers 17h05 contre une force israélienne dans les périphéries de la caserne de Zibdine dans les hameaux de Chebaa occupées dans le secteur oriental de la frontière.

Et la seconde, vers 17h30, contre « un autre attroupement de militaires de l’ennemi israélien dans l’entourage de la position Rweisat al-Alam dans les collines occupées de Kafarchouba ».

9 autres opérations

Auparavant, la Résistance avait fait état dans ses communiqués de 9 opérations anti israéliennes.

La colonie de Shlomi

La première a eu lieu vers 24h45, après minuit, « en soutien au peuple palestinien persévérant et à sa résistance brave et vaillante » lorsqu’un bâtiment utilisé par les soldats de l’ennemi israélien a été frappé dans la colonie de Shomera.

A la même heure, un autre bâtiment dans la colonie Shlomi était visé avec des armes de missiles.

Dans la matinée, vers 10h15, « en riposte aux agressions israéliennes contre les villages du sud du Liban », la résistance a pilonné « deux bâtiments utilisés par les militaires de l’ennemi dans la colonie d’Avivim ». (ci-dessous)

Vers 10h45, « en soutien au peuple palestinien persévérant et a sa résistance brave et vaillante » les combattants de la résistance libanaise ont tiré sur un attroupement de soldats israéliens dans l’entourage de la caserne Branit.

Cette caserne a été frappée une seconde fois vers 10h56, selon un communiqué de la résistance.

Vers 11h00, les résistants ont visé une force d’infanterie israélienne dans l’entourage de la colonie de Chtoula « tuant et blessant ses membres ».

La base Meron

A 11h10, « en riposte à l’agression contre la localité al-Souwayri et a l’agression contre la ville de Baalbek », la résistance islamique a bombardé la base aérienne de Meron.

A 14h50, en soutien au peuple palestinien et à sa résistance, le Hezbollah a visé une force d’infanterie dans la colonie de Hanita. Une deuxième attaque a visé une autre force d’infanterie vers 15h00 dans le buisson de cette colonie avec des obus d’artillerie.

Bombardés pour la première fois

Les médias israéliens ont rapporté que certaines colonies dans la Galilée et le Golan syriens occupés sont entrées dans la zone de tir pour la première fois depuis le 8 octobre 2023, date à laquelle le Hezbollah est entrée dans la bataille en soutien à Gaza.

Ils ont rapporté que les sirènes d’alerte ont retenti dans les colonies de Yiftah, Gadot, Mishmar HaEmek, Kfar HaNassi, Tuba-Zangariyye et Ayelet HaShahar, dans le nord de la Palestine occupée, soulignant que des détonations des explosions ont été entendus jusqu’en Tibériade.

Une vidéo a montré des dégâts dans une zone agricole, le site d’information Walla rapportant que des câbles électriques à haute tension ont été sectionnés à cause de l’attaque de la résistance libanaise. (Ci-dessous)

Agressions israéliennes au sud

Concernant les agressions israéliennes contre le Liban, le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a dressé le bilan suivant :

3 raids aériens sur les environs des deux localités Teir Harfa et al-Jabbine

Bombardement de l’artillerie sur les environs de la localité de Teir Harfa.

Des raids sur la localité de Yarine

Pilonnage d’artillerie sur l’entourage du jardin de Maroune al-Ras et de la mosquée de la localité de Yaroun.

Un bombardement d’artillerie et aux bombes phosphoriques et fumigènes sur les périphéries des localité Maroun al-Ras et Aytaroune

Raids aériens sur les périphéries de Maroun al-Ras.

Tirs d’un char Merkava stationné dans le site al-Sammaqa en direction des périphéries orientales de la localité de Kafarchouba.

Raids aériens sur les localités de Hanine et Houla.

Bombardement d’artillerie sur les buissons de la localité d’al-Qassir et les périphéries de la localité al-Qantara dans la vallée al-Hojeir (Wadi al-Hojeir)

Raid aérien sur la localité Beit Hanoune.

Agressions israéliennes à l’est du Liban

Il est aussi question de raids israéliens qui ont visé des régions dans l’est libanais : dont une ferme dans la vallée de la localité Eiaate à l’ouest de la ville de Baalbek, dans la Bekaa et d’autres raids aériens israéliens qui ont aussi été signalés dans une zone ouverte entre la vallée de la localité al-Ayn et Wadi al-Faara proche de la ville de Hermel.

Par ailleurs, la Résistance islamique a annoncé le martyre du « combattant sur la voie d’al-Qods », Hussein Ali Dbouq , né en 1994 dans la localité de Chabriha au sud du Liban.(A gauche)

Dans la journée, le Hezbollah a organisé ses obsèques dans la banlieue-sud de Beyrouth et celles du martyr combattant Mohamad Ibrahim al-Zein dans la localité Shohour, au sud du Liban. (A droite)

Source: Divers