Des marches populaires ont eu lieu dans la capitale yéménite, Sanaa, et dans les gouvernorats de Hodeidah, Dhamar, Ibb, Amran, Taiz, Hajjah, Saada, Raymah, Ma’rib, Al-Jawf, Al-Dhalea, Lahj, Al-Mahwit. , et Al-Bayda, vendredi, en guise de soutien continu du Yémen au peuple palestinien, et sous le slogan : Notre combat continue jusqu’à ce que Gaza remporte la victoire.

Des millions de personnes, sorties sous une pluie battante, ont brandi des slogans confirmant la poursuite des marches de soutien au peuple palestinien.

Les marches millionnaires ont publié une déclaration annonçant la reprise des activités de mobilisation et des marches de soutien au peuple palestinien, rejetant l’agression et le siège israéliens sur Gaza, affirmant leur position ferme face à l’injustice et se tenant aux côtés des opprimés de Gaza et de tous les territoires palestiniens occupés.

La déclaration a condamné les positions de certains régimes arabes en faveur de l’entité occupante, appelant le peuple libre de la Oumma à prendre davantage conscience de son soutien au peuple palestinien et à ne pas se laisser entraîner dans les politiques trompeuses de l’entité et la normalisation.

Les Yéménites ont condamné la position faible et complice de certains partis arabes avec l’entité occupante et ont contribué à sa défense, militairement, politiquement et médiatiquement.

Le communiqué a félicité les forces armées yéménites pour l’opération de soutien aux jihadistes qu’elles mènent en faveur du peuple palestinien, appelant les forces navales et aériennes yéménites à continuer de cibler les navires liés à l’entité, jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège imposé à Gaza soit levé.

Les Yéménites ont salué les opérations héroïques jihadistes des mouvements de résistance en Palestine, au Liban et en Irak, exprimant leurs condoléances au commandant Ismail Haniyeh pour le martyre d’un certain nombre de ses fils et petits-enfants, et saluant la cohésion et la solidarité entre les dirigeants des factions palestiniennes.

La déclaration a conclu en félicitant le peuple et les dirigeants iraniens pour la réponse militaire forte et réussie à l’ennemi, qui a tétabli l’équation de la réponse en échange de l’impunité israélienne.

Source: Médias