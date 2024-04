Une importante escalade s’est produite ce mardi, lorsque la Résistance islamique a mené « une attaque aérienne composée » sur des positions militaires israélienne, au nord de la ville occupée de Akka, à 15 km de la frontière libanaise, en riposte à l’élimination de l’un de ses combattants.

Dans son communiqué, la résistance indique que l’attaque a été réalisée vers 13 :40, via des drones de diversion et des drones d’attaque (ou suicide) qui ont « frappé directement » le quartier général de la Brigade Golani et celui de l’unité Egoz 621 dans la caserne Shraga.

La radio de l’armée israélienne a indiqué que cette dernière a tiré des missiles d’interception en direction de deux cibles suspectes au large de Akka.

Son correspondant a précisé que 200 mille Israéliens sont descendus dans les abris après le lancement de 3 drones au-dessus de Naharia.

De la fumée a été vue au nord de Haïfa après le retentissement des sirènes d’alerte, ont rapporté des médias israéliens.

Des sirènes d’alerte ont aussi retenti en Galilée occidentale.

Selon le communiqué de la Résistance, cette opération est « une riposte à l’agression israélienne contre la localité de ‘Adloune et à la liquidation de l’un des frères moudjahidines ».

Plus tard l’après-midi, elle a annoncé le martyre de deux combattants sur la voie d’al-Qods, dont Hussein Ali ‘Azqoul qui a été tué à ‘Adloune, une localité côtière libanaise dans le gouvernorat de Tyr. Elle avait auparavant rendu compte du martyre de Mohamad Khalil ‘Atiyeh.

Commentant les deux opérations du Hezbollah « celle de la base militaire à proximité de Safed, hier, et celle à proximité de Akka aujourd’hui », des observateurs israéliens ont fait le constat que « le Hezbollah a élargi le périmètre de ses attaques de 10 à 30 km ».

5 opérations en 2 heures

Après cette attaque au nord de Akka, une 2eme attaque a été réalisée vers 14 :35 contre un attroupement de militaires dans l’entourage du site d’al-‘Assi, une 3eme, vers 16 :10, contre la position Radar dans les hameaux occupés de Chebaa, dans le secteur oriental, puis une 4eme, vers 16 :15, contre un autre attroupement dans les buissons de Horsh Ramim, puis 5 minutes plus tard une 5eme, vers 16 :20, sur la colline de Karantina et une 6eme à la même heure sur la position Rweisat al-Alam dans les collines occupées de Kafar Chouba.

Concernant les agressions israéliennes contre le sud du Liban, le correspondant d’al-Manar a rendu compte de raids aériens depuis des avions de combats israéliens sur les périphéries de la localité de Houla. Il est question qu’une femme et une petite fille sont tombées en martyres dans un raid sur la localité de Hanine, dans le casa de Bint Jbeil. Des raids aériens ont été enregistrés à Teir Harfa .

