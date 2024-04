Le porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de résistance palestinien Hamas, Abou Ubaida, a révélé que « les frappes de résistance contre l’occupation se poursuivent et prennent des formes renouvelées et des tactiques diverses et appropriées, aussi longtemps que les forces israéliennes poursuivent leur agression ».

Abou Ubaida a affirmé, dans un discours audio et vidéo, que « les combattants sortent et sortiront des cendres et des décombres pour faire face à l’ennemi sioniste », notant que « le monde a été témoin d’une partie des capacités des moudjahidines et de leurs frappes, non seulement dans les zones de combat directes, mais lors du retrait des forces d’occupation également sur tous les axes ».

Il a expliqué que « l’occupation prétend lier sa victoire à l’invasion de Rafah et tente de convaincre le monde qu’elle a éliminé toutes les factions de la résistance et que tout ce qui en reste est le bataillon de Rafah , mais c’est un gros mensonge », soulignant « qu’après 200 jours, la résistance est forte et ses frappes se poursuivront aussi longtemps que l’agression de l’occupation se poursuivra sur n’importe quel centimètre carré de la terre de Palestine « .

Abou Ubaida a ajouté que « la guerre marque son septième mois, l’occupation est toujours coincée dans les sables de Gaza, sans horizon ni libération de ses captifs, et elle ne récoltera que honte et défaite », indiquant « qu’Israël tente toujours de restaurer son image endommmagée lors du Déluge d’al-Aqsa, alors que seuls des massacres, des destructions et des tueries massives ont eu lieu à Gaza ».

Scénario de Ron Arad

Concernant les négociations et l’échange de prisonniers, Abou Ubaida a déclaré que « l’occupation tente de se soustraire à toutes ses promesses dans les négociations et veut gagner plus de temps », ajoutant que « la résistance n’abandonnera pas les droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment le retrait, la levée du siège et le retour des déplacés ».

Le porte-parole d’al-Qassam s’est adressé « aux personnes concernées parmi le public de l’occupation », affirmant que « la balle est dans son camp, mais le temps est limité et les opportunités sont rares ».

Abou Ubaida a souligné que « la politique d’occupation, par la pression militaire, ne fera que pousser la résistance à maintenir sa position, à préserver les droits du peuple et à ne pas les négliger », rappelant que « le scénario de Ron Arad pourrait être le scénario le plus susceptible de se répéter avec les captifs de l’armée d’occupation israélienne à Gaza ».

La réponse iranienne a établi de nouvelles règles et brouillé les calculs de l’occupation

Abou Ubaida a évoqué l’opération Promesse Sincère, menée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran, en réponse à l’agression de l’occupation contre le consulat iranien à Damas, et a souligné que « cette réponse, dans son ampleur et sa nature, a établi de nouvelles règles (de confrontation) et a brouillé les calculs de l’occupation ».

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam a salué tous les efforts qui ont contribué au Déluge d’Al-Aqsa, militairement et populairement, en particulier sur les fronts de combat au Liban, au Yémen et en Irak.

Abou Ubaida a noté que « le premier front de la résistance est le front de la Cisjordanie ». Il a également salué les masses jordaniennes et les a appelées à intensifier leur action. S’adressant aux peuples arabes et islamiques , il les sollicités pour intensifier leur mouvement de soutien à la résistance.

Il a conclu que « la réaction hystérique à l’action de résistance sur les différents fronts montre l’importance de l’action de résistance ».

Source: Médias