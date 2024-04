Le général de réserve de l’armée d’occupation a affirmé, Yom Tov Samia, « qu’ il n’y a pas de gouvernement en Israël et que la guerre est menée par des voyous et qu’elle n’a pas obtenu auvune victoire ».

Samia a déclaré à la chaîne israélienne 13 : « La guerre est menée depuis 7 mois par des anarchistes et des voyous qui dirigent Netanyahu et déterminent pour lui quoi faire. Il n’y a pas de gouvernement en Israël et il n’y a eu aucun exploit au cours des sept derniers mois ni militairement, ni économiquement, ni en termes de sécurité, ni politiquement, ni en termes de colonisation ».

Samia a ajouté : « La dissuasion n’existe pas et n’existera pas, d’après cette image ».

Les protestations se poursuivent contre la performance du gouvernement

d’occupation dans la guerre en cours dans la bande de Gaza depuis plus de 200 jours, politiquement, populairement et dans les médias, au sein de l’entité d’occupation, et leur rythme s’est accéléré après que les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de résistance islamique Hamas, a publié hier mercredi un clip vidéo montrant un prisonnier israélien depuis le 7 octobre 2023, avec une main amputée.

Dans ce contexte, les colons israéliens ont fermé hier soir, mercredi, les rues d’alQods occupée, exigeant que le gouvernement d’occupation conclue un accord d’échange de prisonniers.

Source: Médias