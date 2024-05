Les factions de la résistance palestinienne ont intensifié leurs opérations contre les attroupements militaires israéliens, en riposte à l’offensive israélienne contre la ville de Rafah, le Hamas a annoncé qu’une captive israélienne de 70 ans a succombé à ses blessuresو causées par un raid israélien.

Dans un communiqué sur Telegram, Abou Ubaida, le porte-parole des Brigades al-Qassam a déclaré que Judy Weinstein (70 ans) avait été blessée ainsi qu’un autre détenu israélien, lors d’un raid israélien qui a frappé l’endroit dans lequel ils étaient séquestrés.

« Elle a succombé parce qu’elle n’a pas reçu les soins médicaux intensifs nécessaires du fait que l’occupation a détruit les hôpitaux de la bande de Gaza », a déploré Abou Ubaida. Il a rapporté que la captive avait été blessée dans un premier moment lors du 7 octobre mais avait été hospitalisée dans les hôpitaux de l’enclave et lorsqu’elle s’en est remis a été de nouveau ramenée à l’endroit de sa séquestration.

Après la déclaration d’Abou Ubaida, le Média de guerre des brigades al-Qassam a diffusé une vidéo qui explique les conditions de la mort de la captive.

« La destruction par votre armée des hôpitaux pour les mettre hors-service est la cause des souffrances et de la mort de vos détenus et c’est aussi ce dont notre peuple souffre aussi », est-il écrit dans cette vidéo.

Cette annonce a été faite au moment où l’armée d’occupation a entamé depuis lundi son opération contre cette ville au sud de la bande de Gaza.

En riposte, le Hamas a déclaré que « toute opération militaire à Rafah ne sera pas une promenade et la résistance est prête à défendre son peuple. »

Son bras militaire, les brigades al-Qassam ont indiqué avoir bombardé des attroupements à l’est de Rafah à l’aide de roquettes Rajjoum 114 mm de courte portée.

Elles ont aussi revendiqué des tirs contre un char Merkava à l’aide d’un obus anti char al-Yassin 105, et des combats entre leurs combattants et les soldats israéliens retranchés dans un bâtiment à proximité, dans le quartier al-Chawka à l’est de la ville de Rafah.

Elles ont aussi tiré des obus de mortier de calibre lourd contre une unité israélienne qui s’infiltrait à l’est du terminal de Rafah.

Ce dernier a été ce mardi occupé par les chars israéliens, le fermant face aux voyageurs et à l’entrée de l’aide dans l’enclave.

Selon le Haaretz, l’opération israélienne contre Rafah vise à mettre fin au contrôle d Hamas sur le terminal pour en transférer la responsabilité à une société américaine après avoir terminé l’opération.

Pour leur part, les forces du martyr Omar al-Qassem ont indiqué avoir tiré sur une force israélienne dans le passage de Netzarim au centre de la bande de Gaza, de concert avec les Brigades al-Aqsa du Fatah.

En début de soirée, les médias israéliens ont rendu compte que 30 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza en direction de son enveloppe et un incendie s’y est déclaré.

Lundi, la résistance palestinienne a réalisé plusieurs opérations visant l’axe de Netzarim (Vidéo ci-dessous), les colonies de l’enveloppe de Gaza et les positions de Zikim et Sofa.

Source: bande de Gaza