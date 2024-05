C’est l’enfer dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza, depuis samedi 11 mai. Pour le 219eme jour de la guerre israélienne meurtrière.

Les raids aériens et de l’artillerie israéliens ont bombardé le nouveau camp de Nusseirat et al-Amal dans le centre, les deux quartiers al-Zeitoun et al-Sabra dans la ville de Gaza, Beit Hanoune et Jabalia dans le nord, tandis que l’offensive contre Rafah s’enfonce vers le cœur de la ville au sud.

Bébé martyr et fille blessée dans un raid israélien sur la ville de Gaza

Les avions de combat et l’artillerie israéliens continuent de lancer des ceintures de tirs violents et successifs dans le nord de la bande de Gaza, en particulier à Beit Lahia, dans le camp de Jabaliya, en plus des zones Est et Ouest de la ville de Gaza.

Samedi, l’armée d’occupation israélienne a commis quatre massacres qui ont tué 28 Palestiniens et blessé 69 autres, selon le ministère de la Santé de Gaza selon lequel des victimes sont encore sous les décombres et dans les rues et n’ont pu être évacuées car les équipes de défense civile n’ont pu leur parvenir.

« Il y a beaucoup d’appels de détresse qui nous parviennent de la part de nos équipes qui évoquent des raids sur les régions de Rafah, al-Zeytoun, al-Sabra et Jabaliya », a déclaré Mahmoud Basal, le porte-parole de la défense civile dans la bande de Gaza.

Nouvelle offensive à Jabaliya

L’armée israélienne a lancé une opération militaire à Jabaliya, ont rapporté les médias israéliens. C’est sa seconde offensive israélienne contre cette région du nord. Selon les correspondants sur place, les forces d’occupation ont entamé une incursion terrestre de Jabaliya ce dimanche.

L’expert militaire de la chaine qatarie al-Jazeera Hatem Karim al-Falahi a indiqué que les déclarations de l’armée israéliennes selon lesquelles elle va de nouveau agir dans la région de Jabaliya montrent qu’elle envisage de mener une incursion dans cette région.

Falahi rapporté qu’il y a un attroupement militaire important dans la colonie de Zikim, située au nord de la bande de Gaza, et où se trouve la base Bahad 4.

Selon lui, l’armée d’occupation « met au point ses plans sur une grosse erreur d’évaluation des renseignements ». « La bataille du nord et de la ville de Gaza s’est poursuivie pendant deux mois sans réussir à la faire passer à la 3eme phase », a-t-il ajouté.

En revanche, les attaques israéliennes s’en prennent aux civils. Dans la nuit de samedi à dimanche, des bombardiers israéliens ont mené une série de raids d’une violence inouïe contre plusieurs régions du camp.

Des journalistes sur place ont indiqué que des dizaines de maisons ont été détruites dans les ceintures de feu exécutées par les avions israéliens.

« L’occupation bombarde Jabaliya d’une manière hystérique et nous ne pouvons pas évacuer les blessés », a déploré M. Basal. « Tous les hôpitaux

Des drones israéliens ont pilonné les ambulances à proximité de la clinique de l’UNRWA dans le centre du camp ainsi que les centres d’hébergement dans ce camp, selon des journalistes sur place.

Samedi, le photographe journaliste Baha’ Akacha es tombé en martyr dans un raid israélien contre sa maison dans le camp Jabaliya. C’est le 143eme journaliste tué par l’ennemi israélien.

Rafah: une catastrophe humanitaire



Des chars israéliens ont tiré des obus et ouvert le feu de leurs mitrailleuses dans les régions au centre et à l’Est de cette ville du sud où sont entassés plus d’un million et demi de Palestiniens et qui fait l’objet d’une offensive israélienne très violente depuis une semaine.

Vers 1 :30 après minuit, un raid aérien sur une maison de la famille al-Hachach dans la région Arayba, au nord-ouest de Rafah, a tué 9 Palestiniens en majorité des enfants.

L’UNRWA a indiqué que 80 mille palestiniens ont fui Rafah ces trois derniers jours depuis que l’armée d’occupation a intensifié son offensive contre cette ville après avoir demandé aux habitants du nord et de centre de l’enclave de s’y abriter. 300 mille l’ont fuie la semaine passée.

Le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a mis en garde contre catastrophe humanitaire profonde qui commence à se profiler depuis l’invasion de l’est de cette province et l’occupation de ses deux terminaux Rafah et Karam Salem. Ce qui empêche l’acheminement des camions d’aides médicales et nutritives et le voyage des malades et des blessés.

Centre

De plus, les raids ont frappé violemment le nouveau camp de Nusseirat dans le centre.

Selon al-Jazeera, deux médecins sont tombés en martyrs samedi soir dans un raid israélien sur Deir al-Balah.

Appel de l’ONU

Le bureau humanitaire des Nations Unies a déclaré que la fermeture du terminal de Rafah « affecte l’approvisionnement en carburant, l’aide et les mouvements de population », ajoutant que « les hôpitaux de la bande de Gaza cesseront de fonctionner si le carburant n’arrive pas dans les 24 heures ».

Un cercle vicieux

Le membre du Bureau politique du Hamas Ezzat al-Rachaq a déclaré que « la guerre menée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu contre la bande de Gaza est absurde et sans objectifs ».

« Cette guerre tourne dans un cercle vicieux », a-t-il assuré, ont rapporté les médias palestiniens.

Selon un bilan provisoire, le nombre de martyrs depuis le début de l’agression de l’occupation sur la bande de Gaza le 7 octobre dernier est passé à 34.971, en plus de 78.641 blessés et des milliers de victimes qui sont toujours sous les décombres.

