Les médias yéménites ont rapporté que des raids israéliens ont visé les raffineries de pétrole du port d’al-Hodeïda à l’ouest du Yémen ce qui a causé un feu énorme.

Ces raids ont spécifiquement bombardé les dépôts de carburant dans le port et la centrale électrique de cette ville, a indiqué l’organisation médiatique d’Ansarullah.

Le ministère de la Santé de Sanaa a fait état de martyrs et de blessés.

Notre pays est en guerre

Un responsable yéménite a déclaré pour al-Manar : « Notre pays est en guerre contre l’ennemi israélien et nous allons poursuivre avec force notre soutien au peuple palestinien ».

Le membre du Bureau politique d’Ansarullah Mohammad Chawkat a déclaré pour al-Manar : « Cette offensive israélienne était prévue et n’est pas la première du genre ».

Un autre membre du Bureau politique Mohammad al-Bakhiti a menacé que « l’entité sioniste paiera le prix de cette attaque contre une installation civile et nous riposterons à l’escalade par l’escalade ». « Le Yémen dispose de plusieurs cartes d’escalade et nous considérons que la carte la plus puissante est le soutien à la justice pour la cause du peuple palestinien », a-t-il ajouté.

Un responsable américain a assuré pour Axios que « les avions israéliens ont exécuté le raid au Yémen en riposte au raid des Houthis au drone sur Tel Aviv ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un drone revendiqué par les forces armées de Sanaa, baptisé Yafa, a frappé de plein fouet un batiment dans la ville de Tel Aviv, tuant un Israélien, un soldat de réserve et blessant 10 autres.

Une action limitée

Le porte-parole de l’armée d’occupation a revendiqué l’attaque en disant: « Des avions de combat israéliens ont frappé des cibles du régime houthi dans la région du port d’al-Hodeïda au Yémen ». Et Daniel Hagari de poursuivre: » Les raids sur le Yémen sont une riposte aux centaines d’attaques contre l’Etat d’Israël durant les derniers mois. Il n’y a aucun changement dans les prescriptions sur le front interne. Si un changement intervient nou le déclarerons ».

Le quotidien israélien Yediot Ahronoth a constaté que les responsables israéliens ont attendu le retour des avions de combat du Yémen avant de revendiquer l’attaque.

Selon des médias israéliens, l’armée d’occupation israélienne a utilisé 12 avions F-35 dans son offensive. Certains ont dit s’attendre à une escalade après cette attaque. « L’état d’alerte a été décrété dans tout Israël par crainte d’une riposte du Yémen et d’ailleurs », ont-ils fait part.

Un responsable israélien a déclaré pour Axios que l’attaque est « une action limitée aux objectifs précis dans le port d’al-Hodeïda », indiquant qu’elle a été coordonnée avec les Etats-Unis et la Coalition internationale. « Israël ne veut pas de guerre régionale mais il continuera à protéger ses citoyens des attaques », a-t-il ajouté sous le couvert de l’anonymat.

Changer l’équation

Cependant ,des responsables sécuritaires israéliens ont dit pour l’Autorité israélienne de radiodiffusion disant qu’après l’explosion du drone à Tel Aviv, « l’équation et la réponse doivent être changées ».

Sans faire référence aux raids qui ont ciblé Hodeïda, ils ont ajouté que « les Houthis ont lancé environ 200 drones et missiles de croisière vers Eilat et contre des navires se dirigeant vers des ports israéliens depuis le début de la guerre, ce qui nécessite une réponse ».

A SUIVRE

Source: Divers