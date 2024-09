La représentante démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), membre du groupe de législateurs anti-israéliens connu sous le nom de « The Squad », a accusé le mercredi 18 septembre ‘Israël’ d’être responsable des explosions de bipeurs au Liban. Cette agression a fait 12 martyrs, dont 2 enfants et 4 membres du personnel médical et 28750 blessés.

Dans un message sur le réseau social X, AOC a déclaré que les explosions ont tué des civils innocents : « L’attaque des bipeurs par Israël au Liban a fait exploser des milliers d’appareils portables dans de nombreux espaces publics, blessant grièvement et tuant des civils innocents. »

La députée US qui a notamment qualifié Israël d' »État d’apartheid » et l’a accusé de génocide contre les Palestiniens, a affirmé que « cette attaque viole clairement et sans équivoque le droit humanitaire international ».

AOC a également demandé des comptes : « Le Congrès a besoin d’un compte rendu complet de l’attaque, y compris une réponse du Département d’État sur la question de savoir si une aide américaine a été utilisée dans le développement ou le déploiement de cette technologie. »

‘Israël’ a perpétré, le mercredi 19 septembre, des explosions dans des talkies-walkies qui ont fait 20 martyrs et 450 blessés. Le Hezbollah a juré de riposter à ces agressions.