Le leader de la Révolution islamique en Iran a réagi aux massacres israéliens en cours contre le Liban, en publiant le communiqué suivant :

« Les massacres contre des personnes sans défense au Liban ont révélé à tous, d’une part, la nature brutale du chien sioniste enragé

Cela démontre la myopie des dirigeants de l’entité sioniste usurpatrice et leur politique insensée

Le gang terroriste qui dirige l’entité sioniste n’a pas tiré les leçons de sa guerre criminelle qui a duré un an à Gaza, et n’a pas été en mesure de comprendre que le génocide des femmes, des enfants et des civils ne peut pas affecter la structure solide du système de résistance, et n’aboutira pas à son effondrement.

Et maintenant, les Israéliens testent la même politique insensée face au Liban.

Faites savoir aux criminels sionistes qu’ils sont bien trop méprisables pour causer un préjudice significatif à la structure solide du Hezbollah au Liban.

Toutes les forces de résistance de la région se tiennent aux côtés du Hezbollah et le soutiennent, et les forces de résistance décideront du sort de cette région, dirigées par le noble Hezbollah.

Le peuple libanais n’a pas oublié que les soldats de l’entité usurpatrice piétinaient autrefois les régions libanaises avec leurs pieds, jusqu’à Beyrouth, et que c’est le Hezbollah qui leur a coupé les pieds et a rendu le Liban digne et fier.

Aujourd’hui encore, le Liban fera regretter à son agresseur, ennemi malveillant et misérable, avec la puissance et la force de Dieu.

Il est du devoir de tous les musulmans de se tenir aux côtés du peuple libanais et du noble Hezbollah avec toutes leurs capacités, et de les soutenir dans leur confrontation face à cette entité usurpatrice, injuste et malveillante ».