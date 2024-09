Les factions de la résistance palestinienne ont pleuré, à la nation arabe et islamique et aux peuples libres du monde, le chef moudjahed, le secrétaire général du Hezbollah, le martyr Sayyed Hassan Nasrallah et ses collègues dirigeants, qui se sont élevés en martyr , dans un crime qui confirme la brutalité et la criminalité de l’occupation.

Les factions de la résistance ont affirmé, dans un un seul communiqué, que « le martyr Sayyed Nasrallah a mélangé son sang avec celui des martyrs de la résistance en Palestine, et sur tous les fronts de combat de soutien sur la voie d’alQods », ajoutant « qu’il est tombé en martyr dans la bataille la plus honorable et la plus pure jamais vue à l’époque moderne, la bataille du déluge d’Al-Aqsa ».

Les factions de la résistance ont souligné que « le martyr Sayyed Nasrallah a dirigé la résistance à l’occupation pendant des décennies et il a été aux côtés de la Palestine et d’alQods », indiquant que « ses fruits sont présents dans la confrontation avec l’occupation sioniste, l’administration américaine et ses partisans pour le bien de la Palestine ».

Les factions ont noté que « l’occupation paiera le prix de ses crimes terroristes, de sa guerre génocidaire et de son agression contre la Palestine et le Liban », ajoutant que « l’occupation verra que le martyre des dirigeants permettra à la résistance de l’écraser avec plus de force qu’auparavant et que la bataille se poursuivra jusqu’à la libération de la Palestine ».

Les factions de la résistance palestinienne ont affirmé que la résistance « enseignera à l’ennemi une défaite qu’il n’oubliera pas », notant que « le sang du martyr Sayyed Nasrallah sera une calamité pour l’occupation et ses partisans et une lumière qui éclairera le chemin pour la résistance envers alQods et la Palestine, comme tous les martyrs et dirigeants précédents ».

À la fin de leur communiqué, les factions de la résistance dans tous les domaines et sur tous les fronts ont appelé à intensifier la résistance, à frapper et à cibler l’entité sioniste et ses intérêts en guise de vengeance pour le sang des martyrs et des dirigeants, et à affronter la guerre de génocide contre les peuples palestinien et libanais et contre la nation arabe et islamique ».

Al-Nakhalah : La résistance palestinienne restera fidèle à la mémoire du martyr Sayyed Nasrallah et à ses exploits

Le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique, Ziad al-Nakhalah, a affirmé que « la résistance palestinienne se rend compte qu’elle a perdu un grand soutien , après que le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, soit devenu un martyr sur la voie d’alQods ».

Al-Nakhalah a ajouté, dans un communiqué, que « Sayyed Nasrallah a passé sa vie en tant que leader au premier rang et que la Palestine réside dans son cœur et son esprit, et alQods est la direction de sa lutte », indiquant que « la résistance palestinienne restera fidèle à sa mémoire et à ses grands exploits, au cours de sa direction distinguée de la résistance islamique au Liban et dans la région ».

Al-Nakhalah a souligné sa confiance dans le fait que « les frères de Sayyed Nasrallah au Hezbollah poursuivront leur chemin et lèveront haut l’étendard de la résistance ».

Les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont qualifié sayyed Nasrallah de « grand maître qui a rejoint ses compagnons martyrs, qui a écrit l’histoire avec leur sang après un parcours plein de victoires, menant la bataille du soutien et de l’héroïsme, en soutien à Gaza dans la bataille de déluge d’Al-Aqsa ».

Brigades Al-Qods : L’occupation a commis une bêtise dont les conséquences n’ont pas été calculées

Les brigades Al-Qods ont affirmé au Hezbollah : « L’ennemi a commis une bêtise dont il n’a pas calculé les conséquences, et nous vous faisons confiance, et nous verrons votre courage et votre jihad efficace ».

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de la Résistance islamique, le Hamas, ont affirmé leur grande confiance dans la capacité du Hezbollah à surmonter cette grande épreuve, notant que « le leader sera remplacé par des dirigeants compétents qui poursuivront le chemin tracé par le sang du martyr et le sang de ses frères ».

Al-Qassam a affirmé « qu’il prend acte de la position historique de sayyed Nasrallah concernant son soutien au peuple palestinien, lors de la bataille du déluge d’Al-Aqsa, pour la défense d’Al-Aqsa et des lieux saints, et son refus catégorique d’arrêter le front de soutien à Gaza, malgré les énormes sacrifices consentis par le Liban et le Hezbollah ».

Et de conclure: » Sayyed Nasrallah a couronné son parcours de moudjahed en offrant son âme en sacrifice pour Al-Aqsa et en mélangeant son sang avec celui des martyrs de Palestine et de ses dirigeants moudjahidines ».

