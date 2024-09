Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé lundi soir que « les défenses aériennes yéménites ont pu abattre un avion américain MQ9 », alors que « celui-ci a effectué des missions hostiles dans l’espace aérien du gouvernorat de Saada ».

Sarie a affirmé : « C’est le onzième avion de ce type que nos défenses aériennes réussissent à abattre au cours de cette bataille ».

Il a ajouté : « Auparavant, l’ennemi israélien, avec le soutien américain, a lancé 17 raids sur plusieurs installations civiles dans le gouvernorat de Hodeidah, y compris le port et la centrale électrique, ce qui a entraîné la mort de 5 citoyens et 57 blessés, comme bilan final ».

Saree a estimé que « cette agression criminelle ne dissuadera pas le peuple yéménite, et à travers ses forces armées, d’accomplir son devoir religieux, humanitaire et moral envers les peuples palestinien et libanais ».

Il a également noté que « le crime d’agression contre Hodeidah sera répondu par une escalade d’opérations militaires contre cet ennemi criminel au cours de la période à venir ».

Il y a deux jours, les forces armées yéménites ont annoncé que « leur force balistique a visé l’aéroport occupé de Jaffa, appelé aéroport Ben Gourion » , révélant que « le ciblage a eu lieu lors de l’arrivée du Premier ministre du gouvernement d’occupation, le criminel Benjamin Netanyahu ».

La destruction de l’avion américain intervient après que des avions militaires israéliens ont lancé, hier dimanche, une agression visant la côte de Hodeidah, sur la mer Rouge, à l’ouest du Yémen , visant des réservoirs de pétrole dans le port de Ras Issa . D’autres raids ont visé la centrale électrique d’Al-Hali dans la ville côtière de Hodeidah, sur la mer Rouge, à l’ouest du Yémen, tandis que des raids ont également visé l’aéroport international de Hodeidah.

