Le leader du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a affirmé que « l’assassinat du secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, représente « un crime majeur et une blessure à l’ensemble de la nation islamique », le qualifiant de « martyr de la Palestine, d’alQods, d’Al-Aqsa, de l’Islam et de l’humanité « .

Dans un discours qu’il a prononcé jeudi, dans lequel il a abordé les développements de l’agression israélienne contre Gaza et le Liban ainsi que les développements régionaux et internationaux, sayyeed Al-Houthi a souligné que « le martyr sayyed Hassan Nasrallah jouissait d’un symbolisme islamique régionale et locale, et a joué un rôle important, voire cruciale dans la lutte contre la menace israélienne et à infliger des défaites à l’occupation ».

Il a ajouté que « le martyr sayyed Nasrallah était présent dans le domaine du jihad avec une grande efficacité, une position distinguée et une grande performance, pendant plus de 40 ans, et il a dirigé la voie du Hezbollah pendant près de 30 ans, avec de grandes et réussies performances ».

Dans le même contexte, sayyed Al-Houthi a souligné que « le martyr sayyed Nasrallah, possédait des qualifications élevées et un sens du leadership sans précedent, au point de remporter des victoires majeures, et qu’il était complet en termes de leadership, de foi et de valeurs de morale et de sagesse ».

Le chef d’Ansarullah a parlé de la relation du Secrétaire général avec son public, notant que « le martyr Sayyed Nasrallah s’intéressait à la société en raison de sa croyance dans l’importance du rôle des gens et de la grande appréciation, de l’honneur et de l’amour qu’il leur porte ».

Il a noté que « la communication du martyr Sayyed Nasrallah avec la population était forte, car il s’est efforcé de clarifier les faits à la population, qu’il considérait comme le principal pilier sur le terrain ».

Il a poursuivi : « Le martyr Sayyed Nasrallah entretenait une relation forte avec les masses populaires, et les gens lui rendaient en retour leur amour, leur respect et leur appréciation, et ils lui faisaient également confiance.

Les Israéliens savaient que Sayyed Nasrallah était un homme d’action et de paroles

Sayyed Al-Houthi a également évoqué l’influence de sayyed Nasrallah sur l’opinion publique israélienne, soulignant que l’occupation et ses colons « tenaient comptes de ses positions qu’il annoncaient, ainsi que de ses paroles, de ses promesses, de ses avertissements et de ses menaces ».

Il a noté que « les Israéliens étainet conscients de la crédibilité du martyr Sayyed Nasrallah, à travers ce qu’il annoncait, confirmait et menacait, et ils savaient qu’il était un homme de paroles et d’actes ».

Il a ajouté, dans le même contexte, que « l’évaluation de l’occupation envers le martyr Sayyed Nasrallah était différente de celle sur la plupart des dirigeants du monde arabe et islamique, dont elle ne se soucie pas et ne leur accorde aucun poids ni aucun compte, tant au niveau officiel que populaire, car elle était consciente de la capacité de leadership, de courage, de foi et de fermeté dans sa position »..

Concernant le rôle du secrétaire général, le leader du mouvement Ansarullah a souligné que ce rôle « ne se limitait pas à la Palestine occupée, car il s’intéressait très tôt aux problèmes de la nation ».

Dans ce contexte, sayyed Al-Houthi a rappelé que « le martyr sayyed Nasrallah, a montré un grand intérêt pour ce pour les musulmans en Bosnie, bien qu’il menait à l’époque une bataille acharnée contre l’occupation israélienne ».

Il a souligné que « le martyr Sayyed Nasrallah est resté impliqué dans toutes les étapes des problèmes populaires, jusqu’à l’oppression du peuple yéménite, de sorte que son rôle est ressorti clair, franc, fort et solidaire du peuple yéménite, avec toutes ses capacités ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que « le martyr sayyed Nasrallah, a joué un rôle important, distingué et pionnier en déjouant la conspiration des États-Unis et d’Israël visant à inciter aux conflits sectaires entre musulmans », ajoutant qu’il avait joué un rôle majeur dans la construction de relations amicales et fraternelles entre les musulmans ».

Le Hezbollah ne s’effondrera pas face aux défis

Concernant le Hezbollah, le chef d’Ansarullah a confirmé que « l’occupation a été surprise par la voie distinguée, efficace, forte, influente et continue du Hezbollah, notant « qu’elle se renforce, grandit et s’agrandit chaque fois que l’occupation l’affronte et conspire contre lui ».

Il a souligné que « l’occupation a tenté, depuis plus de 40 ans, de se débarrasser et d’éliminer le front du Hezbollah », expliquant « qu’ Israël a échoué même lorsqu’il ciblait des dirigeants spécifiques ou des personnalités éminentes du parti, ou qu’il commettait des crimes de guerre ».

En outre, sayyed Al-Houthi a souligné que « l’occupation n’a pas fonctionné uniquement sur la base de complots sur le front libanais, mais que les États-Unis ont toujours été à ses côtés ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué que « l’un des objectifs de l’occupation concernant l’assassinat de sayyed Nasrallah est l’effondrement du front du Hezbollah, l’élimination de son rôle important par rapport à la cause palestinienne et le soutien du peuple palestinien ».

Il a ajouté que « malgré la grande perte causée par le martyre du secrétaire général du Hezbollah, le projet du parti reste stable, solide et efficace, et il ne peut pas s’effondrer à cause des tempêtes et de l’adversité ».

En outre, sayyed Al-Houthi a affirmé que « le Front du Hezbollah a remporté des victoires majeures et bien connues à toutes les étapes passées », de sorte que « le rôle du parti est apparu comme le premier rôle de soutien au peuple palestinien ».

Quant à l’agression terrestre de l’occupation e contre le Liban, sayyed Al-Houthi a confirmé que « l’armée israélienne a été surprise et soumise à un choc violent, alors qu’elle se trouvait encore à la périphérie de la frontière palestinienne.

Le leader d’Ansarullah a ajouté que la situation du Hezbollah « n’a pas changé après le martyre de son secrétaire général », mais qu’au contraire, « les moudjahidines du parti ont accru leur fermeté, leur détermination, leur détermination et leur dévouement au travail ».

Il a souligné que le Yémen est « aux côtés du Hezbollah, de ses masses populaires, et soutient toujours le peuple libanais », expliquant que « c’est le cas de tout l’axe de la résistance ».

A suivre

Source: Médias