Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, l’Iran a salué le cessez-le-feu conclu après 15 mois de guerre génocidaire menée par le régime israélien contre la bande de Gaza assiégée, et a appelé à la poursuite des dirigeants israéliens pour leurs crimes effroyables dans le territoire assiégé.

Dans un communiqué publié jeudi 16 janvier, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que depuis octobre 2023 la population de la bande de Gaza avait subi « l’un des plus grands actes de génocide et de déplacement forcé de l’histoire », lorsque la machine de guerre israélienne a déclenché le feu et la destruction sur le territoire assiégé.

Le cessez-le-feu est également le résultat de « la solidarité et de l’unité des Gazaouis dans leur résistance honorable et leur détermination contre le déplacement forcé imposé à leur encontre », indique le communiqué, saluant la trêve « comme une victoire historique pour la nation palestinienne ».

« Au cours des 15 derniers mois, le régime génocidaire d’Israël a systématiquement et largement violé les principes et normes fondamentaux du droit international, des droits de l’homme et du droit humanitaire en commettant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité les plus graves. Il a poursuivi son plan d’« extermination coloniale » contre le peuple palestinien – un projet lancé il y a huit décennies sur fond du soutien et du silence complice des puissances coloniales – avec une brutalité inédite », a ajouté le ministère iranien des Affaires étrangères, soulignant que le régime de Tel-Aviv a franchi toutes les lignes rouges juridiques et morales et a établi un niveau de barbarie sans précédent.

Pendant ce temps, des atrocités ont été commises de manière récurrente, notamment des massacres aveugles de civils, en particulier de femmes et d’enfants, la démolition de maisons et d’infrastructures essentielles, la destruction d’hôpitaux et d’écoles, des attaques contre des camps et des abris de réfugiés, et l’assassinat délibéré de journalistes, de personnel médical et d’infirmières. Ces actes ont été perpétrés dans le cadre d’un double objectif d’anéantir la Palestine et d’écraser l’esprit de résistance.

« Ce qui a encouragé le régime sioniste à poursuivre ses plans génocidaires contre les Palestiniens, c’est le soutien militaire, financier et politique total et direct fourni par l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays occidentaux. Ces pays ont non seulement assuré l’impunité des dirigeants de ce régime, mais ont également bloqué toute action efficace des Nations unies pour mettre fin aux crimes du régime d’occupation.

« En outre, ils ont perturbé les efforts internationaux, notamment ceux de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, visant à traduire les auteurs de ces crimes en justice et à les punir. Il ne fait aucun doute que ces pays, en tant que complices des crimes perpétrés par le régime sioniste, doivent être tenus responsables », note le communiqué.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a également exprimé l’espoir que ce nouveau développement, avec le soutien de la communauté internationale et des acteurs internationaux, conduirait à une fin complète du génocide à Gaza, au retrait des occupants, à l’acheminement immédiat d’aide humanitaire, à la reconstruction du territoire ravagé par la guerre et à un soulagement pour la population résiliente de Gaza.

« En plus de mettre un terme au génocide à Gaza, la communauté internationale doit également prêter une attention particulière et accrue aux violations flagrantes du droit international, du droit humanitaire et des droits de l’homme en Cisjordanie occupée et aux attaques continues du régime d’occupation contre la mosquée Al-Aqsa. Des mesures sérieuses et efficaces doivent être prises pour contrer l’agression du régime sioniste dans tous les territoires palestiniens et pour ouvrir la voie à l’arrestation, à la poursuite et à la punition des dirigeants criminels du régime israélien qui ont commis les crimes internationaux les plus graves conformément aux principes de la Cour pénale internationale », souligne le communiqué.

L’accord de cessez-le-feu, qui entrera en vigueur en trois phases, prévoit le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza jusqu’aux frontières d’avant-guerre, la réouverture du point de passage de Rafah et la facilitation des voyages médicaux à l’étranger. Il prévoit également l’entrée quotidienne de 600 camions d’aide, la livraison de 200 000 tentes et de 60 000 caravanes à Gaza, ainsi qu’un échange de prisonniers à grande échelle, impliquant 1 000 prisonniers palestiniens, dont toutes les femmes et les enfants de moins de 19 ans.

En outre, les forces israéliennes doivent se retirer des corridors de Netzarim de Philadelphie, veiller à ce que les personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute liberté de mouvement et quitter l’espace aérien de Gaza pendant 8 à 10 heures par jour. En outre, les hôpitaux de Gaza doivent être réhabilités et les fournitures médicales, les hôpitaux de campagne et les équipes chirurgicales doivent être autorisés à y entrer.

La première phase de six semaines de la trêve inclura la libération de 33 captifs israéliens, morts ou vivants, et le retour des Palestiniens déplacés du sud vers le nord de la bande de Gaza, facilité par le retrait des troupes israéliennes de la rue Al-Rashid vers le corridor de Netzarim. Les phases suivantes porteront sur la libération des 66 captifs israéliens restants détenus, ce qui pourrait mettre un terme à plus d’un an de négociations et marquer la plus grande libération de captifs israéliens depuis que le mouvement de résistance palestinien Hamas a échangé la moitié des captifs israéliens contre 240 détenus palestiniens au début de la guerre.

Conformément aux dernières données du ministère de la Santé de Gaza, le régime israélien a tué plus de 46 700 personnes, dont des milliers d’enfants, à Gaza depuis le début de sa guerre brutale.

« Aucune des promesses de Netanyahu n’a été tenue dans la guerre de Gaza »

Pendant ce temps, l’ambassadeur iranien à Beyrouth, Mojtaba Amani, a déclaré dans un message sur X que le Premier ministre du régime israélien, Benjamin Netanyahu, n’avait réussi à atteindre aucun de ses objectifs déclarés dans la guerre à Gaza.

« Après 15 mois de crimes commis à Gaza, au Liban et en Cisjordanie, le régime sioniste a été contraint de signer un accord qu’il a rejeté dès le début », a noté Amani.

« Aucune des promesses de Netanyahou n’a été tenue. La structure organisationnelle et la puissance de combat du Hezbollah, du Hamas et du Jihad islamique de la Palestine existent toujours. Les sionistes savent que les assassinats et les crimes qu’ils ont commis pendant cette période constituent une grande incitation à la poursuite de la résistance contre ce régime. »

Source: Avec PressTV