La télévision syrienne a rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont lancé deux frappes aériennes ciblant la 75e brigade près d’Al-Kiswah dans la campagne de Damas », après que les médias syriens ont rapporté avoir entendu « une forte explosion à Damas ».

Le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz, a déclaré jeudi dans un communiqué « qu’Israël ne permettrait pas à la Syrie de devenir une menace pour ses colonies et ses intérêts de sécurité », soulignant que « l’armée continuerait à rester et à opérer au mont Hermon, dans la zone de sécurité et dans la zone tampon pour défendre les colonies du plateau du Golan et de la Galilée contre toute menace ».

Mercredi, l’occupation israélienne a lancé une agression contre plusieurs localités, ciblant Damas, Homs et Hama. Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que « l’attaque israélienne a visé le centre de recherche scientifique dans la région de Masaken Barzeh, au nord de la capitale, Damas, ainsi que les infrastructures de l’aéroport militaire de Hama et les environs de l’aéroport militaire T4 dans la campagne de Homs, au centre de la Syrie ».

Mercredi soir, les médias syriens ont rapporté que » 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées à la suite de bombardements israéliens sur la forêt d’Al-Jabiliyah, dans la campagne occidentale de Deraa, à la suite d’affrontements entre les habitants et les soldats de l’occupation ».

