Les forces armées yéménites ont annoncé mercredi soir « avoir ciblé l’aéroport de Lod,(connu en Israël sous le nom d’aéroport Ben Gourion », dans la région occupée de Jaffa, avec deux drones Jaffa », confirmant que « l’opération a atteint son objectif avec succès ».

Pendant la saison du Hajj, le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré : « Alors que les pèlerins de la Maison de Dieu se préparent à se tenir à Arafat, glorifiant et louant Dieu, le sang de leurs frères et de nos frères de Gaza continue de couler ».

Il a souligné que « le peuple palestinien ne bénéficie d’aucun soutien ni d’aucune aide parmi les fils de la nation islamique, malgré sa capacité à mettre fin à ce massacre, d’une ampleur sans précédent ».

Selon les forces yéménites, cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien au peuple palestinien opprimé et ses moudjahidines, et constitue également un « rejet du crime de génocide commis par l’ennemi sioniste contre nos frères de la bande de Gaza ».

Saree a affirmé que « son pays continue d’accomplir son devoir religieux, moral et humanitaire envers le peuple palestinien opprimé ».

Saree a souligné que « tous les peuples et tous les pays de la nation doivent accomplir ce devoir et abandonner l’indolence, l’inaction et la soumission. Que Dieu ne bénisse pas une nation qui abandonne ses devoirs, se dérobe de ses responsabilités et se rend à son ennemi, malgré ses capacités et son potentiel ».

