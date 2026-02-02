Sud-Liban : L’ennemi israélien menace un hôpital et poursuit le bombardement des véhicules de reconstruction. Un martyr dans un raid sur une voiture.

L’ennemi israélien a menacé de bombarder un hôpital au sud du Liban dans des tracts largués sur la localité de Bint Jbeil.

« Aujourd’hui, nous avons reçu des tracts largués par l’ennemi sioniste contenant une menace manifeste contre l’hôpital, véhiculant des prétextes fallacieux et sans fondement », a indiqué la direction de l’hôpital Martyr Salah Ghandour selon laquelle ce tract est « une menace claire et explicite contre l’ensemble de son personnel ».

Condamnant « des allégations mensongères, qui ne servent qu’à semer la terreur parmi les civils », la direction de l’hôpital a appelé « toutes les instances locales et internationales compétentes à assumer leurs responsabilités, à empêcher la répétition de tels agissements et à garantir la protection des établissements de santé ».

Le tract en question s’adresse aux habitants de Bint Jbeil dans les termes suivants : « cet hôpital est utilisé par les membres terroristes du Hezbollah. Ne vous approchez pas de lui »

S’adressant aux éléments du Hezbollah il avertit : « Nous vous surveillons. Arrêtez de soutenir la reconstruction de l’infrastructure du terrorisme ».

Cette menace israélienne a été condamnée par le Syndicat des propriétaires d’hôpitaux du Liban la qualifiant de « violation du droit international et de toutes les conventions reconnues ».

Un martyr et 6 blessés

Dans l’après-midi, notre correspondant a rapporté qu’un drone ennemi a attaqué une voiture civile de type Rapid entre les villes d’Abba et d’Al-Douweir, dans le district de Nabatiyeh, tuant une personne et en blessé 6 autres, dont des enfants. Ils se trouvaient dans une voiture proche du véhicule ciblé par l’attaque.

Des drones ennemis ont également ciblé deux excavatrices dans la localité de Qannarit alors qu’elles travaillaient à dégager les décombres des battements détruits par la récente agression israélienne perpétrée le mois dernier.

Vendredi dernier, des frappes israéliennes ont pris pour cible un point de rassemblement de bulldozers, de grues et d’engins de chantier dans la région de Daoudiya, à Saida.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne, Avichai Adraee, avait revendiqué via X que l’attaque arguent qu’elle a visé « des infrastructures et du matériel de génie appartenant au Hezbollah, que les membres du parti utilisaient pour tenter de reconstruire ses infrastructures dans la région de Mazraat al-Daoudiya, au sud du Liban. »

Dans la soirée de ce dimanche, un drone israélien a largué une grenade assourdissante en direction de la localité frontalière de Maroun al-Ras, tandis qu’un autre drone menait une attaque sur les hauteurs de Jabbour.

Notre correspondant a en outre rapporté qu’un drone israélien a ciblé un véhicule dans la ville de Haroufe, au sud du Liban.

Ce dimanche matin, des forces ennemies ont pénétré dans la localité de Roub Thalathin et y ont fait exploser deux maisons, causant d’importants dégâts. Plusieurs maisons voisines ont également été endommagées, notamment dans la localité de Markaba.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un drone israélien avait tiré deux missiles visant des lignes électriques entre les localités de Bariche et Maaroub, dans le district de Tyr. Les missiles ont explosé en vol, blessant un homme et endommageant deux voitures.

Parallèlement, la municipalité d’Aita al-Chaab a signalé que l’ennemi avait largué une grenade assourdissante sur une pelleteuse dans la localité, sans faire de blessés.

Simultanément, deux avions agricoles ennemis ont survolé la périphérie de cette localité et y ont pulvérisé des arbres et des terres agricoles avec des substances probablement toxiques, suscitant l’inquiétude des habitants quant aux risques de graves dommages environnementaux et agricoles.

Source : Divers