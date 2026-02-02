Iran : en cas de guerre, nous éliminerons 50 % des capacités de l’ennemi

Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, Ibrahim Rezaï, a mis en garde dimanche contre toute agression contre son pays, soulignant que « l’Iran éliminera 50 % des capacités de l’ennemi dès la première phase de toute guerre potentielle ».

Concernant les conclusions de la réunion de la commission, qui s’est tenue aujourd’hui et à laquelle participait un haut commandant des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique, M. Rezaï a déclaré que les ordres du commandant en chef des forces armées stipulent qu’en cas d’agression, « nous répondrons avec la plus grande fermeté, de manière décisive et dévastatrice ».

Il a mis en garde les États-Unis contre toute « folie » que représenterait une attaque contre la République islamique, affirmant qu’une telle action entraînerait une confrontation régionale. Il a souligné que les intérêts militaires et économiques de Washington dans la région relèvent des capacités opérationnelles de l’Iran.

M. Rezaï a ajouté que l’Iran est plus fort offensivement qu’il ne l’était pendant la guerre des 12 jours et que ses capacités sont supérieures à ce qui a été démontré jusqu’à présent. « L’Iran exerce un contrôle de haut niveau sur les services de renseignement ennemis et surveille tous leurs mouvements ».

Vendredi dernier, Rezaï a averti que « les cibles ne se limiteront pas aux bases américaines ; tous les intérêts américains sont dans notre champ d’action, et l’entité sioniste figurera également parmi nos cibles ».

Les autorités iraniennes mettent en garde contre toute agression contre la République islamique, déclarant être pleinement prêtes à affronter et à défendre le pays, et soulignant que la riposte sera décisive.

Source : Médias