Médias israéliens : Quelles sont les craintes «d’Israël» dans les négociations irano-américaines ?

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que « les dirigeants israéliens craignent un accord avec l’Iran qui entraînerait des concessions américaines » et qu’ils soumettront les trois non à l’envoyé spécial américain, Steve Wittkov.

Le site d’information israélien Hamkhadish a rapporté « qu’une avancée politique est survenue ces dernières heures : une rencontre entre l’envoyé spécial de la Maison Blanche, Steve Wittkov, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, est prévue vendredi prochain à Istanbul, dans le cadre des efforts déployés pour gérer les négociations sur un nouvel accord nucléaire ».

Selon le site, « cette rencontre sera la première entre des responsables américains et iraniens depuis l’échec des précédentes négociations et le déclenchement de la guerre des douze jours en juin dernier, ce qui la rend particulièrement sensible compte tenu des tensions régionales actuelles ».

Efforts régionaux pour prévenir l’escalade

Hamkhadish a noté que « les détails de la réunion ont été rapportés par Axios, qui a indiqué que cette rencontre était le fruit d’intenses efforts diplomatiques menés par les pays de la région, principalement la Turquie, l’Égypte et le Qatar, afin de prévenir une confrontation militaire de grande ampleur au Moyen-Orient après des semaines de menaces mutuelles ».

Le site a cité une troisième source s’exprimant auprès d’Axios, qui a averti que « la tenue de la réunion vendredi relevait d’un scénario optimiste », soulignant que « rien n’était définitif tant que la réunion n’avait pas eu lieu ».

Le rapport a indiqué également que « le volet diplomatique débuterait par une visite à Jérusalem, où il devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mardi ».

Selon Hamkhadish, « après sa visite en Israël, Witkov se rendra à Abou Dhabi pour des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, avant de se rendre en Turquie pour rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, qui s’est rendu à Istanbul le week-end dernier ».

Inquiétudes israéliennes quant à la possibilité que l’accord ignore deux points… Lesquels ?

Le site a également noté « qu’en Israël, l’évolution de la situation est suivie avec une grande inquiétude et une forte anticipation. Malgré les lignes rouges qu’Israël a tracé concernant le nucléaire, notamment l’exigence d’un zéro enrichissement et le retrait de l’uranium du territoire iranien, le pouvoir politique craint que les Américains n’acceptent finalement un accord se limitant au dossier nucléaire ».

Hamkhadish a ajouté que « les inquiétudes israéliennes proviennent de la possibilité que l’accord néglige deux points fondamentaux : le programme de missiles balistiques et le soutien de l’Iran à ses alliés régionaux ».

Selon le site web, « des responsables à Jérusalem ont confirmé que le programme balistique est une menace existentielle qui doit être prise en compte. Ils s’attendent à ce que les Américains insistent sur la réduction du nombre de missiles, en particulier de leur portée, et empêcher Téhéran de continuer à renforcer ses capacités sous couvert d’un accord nucléaire partiel ».

