L’Iran a adopté des tactiques innovantes de frappes de missiles et de drones pour contrer la défense aérienne américaine

Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI) a progressivement perfectionné ses opérations de missiles et de drones durant les cinq premiers mois des hostilités avec les États-Unis, exploitant ainsi les faiblesses de la défense aérienne américaine et contraignant Washington à utiliser des missiles intercepteurs de plus en plus rares.

Selon des sources citées par le New York Times, cette stratégie impliquait le recours à des combinaisons de plus en plus sophistiquées de missiles et de drones afin de complexifier la riposte américaine, un enjeu d’autant plus crucial que les États-Unis dépensaient simultanément des quantités considérables de leurs intercepteurs de défense aérienne.

Les évaluations américaines indiquent que la stratégie iranienne visait non seulement à détruire des cibles isolées, mais aussi à créer un rapport coût-efficacité défavorable, permettant aux États-Unis d’utiliser des missiles défensifs considérablement plus coûteux grâce à des armes iraniennes relativement peu onéreuses.

En juin, pendant cinq jours, l’Iran a lancé des vagues successives de drones et de missiles contre les forces américaines sur trois bases en Jordanie. Ces attaques auraient été conçues pour submerger les défenses américaines par le volume et la variété des armements reçus.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a également utilisé des missiles capables de changer brusquement de trajectoire, compliquant la tâche des intercepteurs américains et obligeant les défenseurs à réagir à des armes dont les trajectoires ne pouvaient être considérées comme de simples trajectoires balistiques.

Ces nouvelles tactiques marquaient une évolution par rapport au simple lancement massif de missiles vers une cible. En intégrant des armes à trajectoire variable, l’Iran pouvait accroître l’incertitude pour les forces de défense et potentiellement les contraindre à déployer des intercepteurs contre des menaces qui auraient autrement été ignorées ou traitées ultérieurement. Cette approche exploitait également l’un des défis fondamentaux de la défense aérienne moderne : les défenseurs doivent généralement considérer qu’un missile ou un drone entrant peut constituer une menace réelle jusqu’à ce que sa trajectoire soit suffisamment claire. Un attaquant peut ainsi tenter d’imposer des coûts simplement en créant de multiples menaces crédibles, même si seule une fraction des armes atteint finalement ses cibles.

L’utilisation de drones est particulièrement bien adaptée à la nouvelle stratégie iranienne. Les drones d’attaque unidirectionnels iraniens sont nettement moins coûteux et plus faciles à produire que les intercepteurs Patriot. Lancés en grand nombre aux côtés de missiles balistiques et d’autres armements, ils peuvent contraindre les défenseurs à disperser leur attention et potentiellement à mobiliser des intercepteurs sophistiqués face à un ensemble de menaces.

L’intégration de missiles à trajectoire variable ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Un missile balistique conventionnel suit une trajectoire globalement prévisible après sa phase d’accélération, permettant aux capteurs et systèmes de commandement sophistiqués de calculer un point d’impact probable. Un missile capable de manœuvrer en vol peut réduire le temps de réaction du défenseur et accroître l’incertitude quant à sa cible.

L’Iran a utilisé une large gamme de missiles et de drones pour atteindre ses cibles, les cibles prioritaires étant frappées par des missiles plus complexes et coûteux, tels que le Fattah 2, qui intègre un planeur hypersonique quasi impossible à intercepter.

Un autre élément clé de sa stratégie a été la destruction par le Corps des gardiens de la révolution islamique de systèmes radar de défense aérienne de haute valeur, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, notamment le radar AN/FPS-132 au Qatar et deux radars AN/TPY-2 en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Cette destruction a permis de décupler la puissance de frappe pour des attaques de plus grande envergure.

L’efficacité des tactiques iraniennes en constante évolution a été démontrée de façon particulièrement dramatique le 17 juillet, lorsqu’une frappe iranienne en Jordanie a touché un complexe résidentiel sur une base américaine, faisant de nombreuses victimes, dont des morts.

Auparavant, fin mars, le journal israélien Haaretz avait confirmé que 80% des missiles iraniens lancés contre des cibles israéliennes atteignaient leur cible, suite à la publication d’un nombre croissant d’images montrant les défaillances des systèmes de défense antimissile balistique israéliens et américains.

Si les États-Unis ont initialement cherché à sécuriser leurs installations en détruisant les forces de missiles iraniennes au sol, le renforcement efficace de l’arsenal et des infrastructures souterraines associées, avec le soutien de la RPDC, représente un défi de taille. La capacité avérée de l’Iran à rétablir rapidement ses bases de missiles lui assure une capacité de riposte continue aux attaques américaines.

Source : Military Watch via La Cause du Peuple ; Réseau international