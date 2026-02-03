Shamkhani : L’Iran frappera « Israël » si les États-Unis nous attaquent

L’amiral Ali Shamkhani, conseiller politique du Guide suprême de la Révolution islamique en Iran, s’exprime dans une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen sur l’évolution des négociations concernant le dossier nucléaire, la guerre qui menace le pays et les moyens de dissuasion et de riposte. Quels sont les détails ?

Interrogé sur la possibilité de représailles iraniennes contre « Israël » en cas d’attaque contre les États-Unis, Shamkhani qui portait son uniforme militaire, symbole concret de la préparation du pays compte tenu du contexte régional actuel, a répondu :«Absolument».

Il a expliqué qu’« Israël et les États-Unis ne sont pas deux entités distinctes ; ils ne font qu’un, comme le prouvent la nature et les faits. »

Il a souligné que « l’hypothèse selon laquelle les États-Unis frapperait sans la participation d’Israël est fondamentalement erronée. Si l’Amérique frappe, alors « Israël sera certainement impliqué, et la riposte devra être proportionnée. »

Il a précisé que l’ampleur de la riposte « est liée à leurs actions et à leurs mesures », ajoutant : « Nous répondrons et contre-attaquerons de la même manière. »

La production militaire nationale est illimitée

Évoquant les capacités militaires et sécuritaires de l’Iran pour combler les lacunes sécuritaires apparues lors de la guerre de juin dernier, Shamkhani a expliqué que « les armées américaine et israélienne concentrent leurs efforts sur la puissance aérienne », notant que « les plans pour la guerre des douze jours évolueront en fonction de ces plans et équipements, ainsi que de l’organisation et des systèmes. »

Il a souligné que « tout cela repose sur le principe d’une production locale, c’est-à-dire sans limites ».

Il a précisé, dans ce contexte, que «la production est majoritairement nationale », ajoutant : « Il existe peut-être des modèles similaires à l’étranger, mais la production sera entièrement nationale. »

Concernant les infiltrations sécuritaires, qu’il a imputées à « Israël », Shamkhani a affirmé que cela « ne se reproduira plus jamais ».

Sayyed Khamenei est la pierre angulaire, et toute attaque contre lui se transformera en crise majeure

Interrogé sur ses craintes pour la vie de l’ayatollah sayyed Ali Khamenei en cas de conflit, l’amiral a répondu que « sayyed Khamenei est une pierre angulaire essentielle que nous sommes tenus de protéger de toutes nos forces », avertissant que « toute attaque, aussi mineure soit-elle, se transformera en une crise de très grande ampleur, bien plus grave que ce que le monde islamique peut imaginer ».

Il a poursuivi : « Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre ce pilier fondamental. Bien entendu, le Guide suprême est un homme courageux et, dans ces circonstances, il a prononcé un discours hier et s’est rendu personnellement au mausolée de l’Imam Khomeiny. Personne, dans ces circonstances, n’aurait annoncé publiquement une telle visite. Compte tenu de ces circonstances, nous estimons avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le Guide suprême.»

Il a indiqué que, « durant la Guerre des Douze Jours, sayyed Khamenei avait comblé le vide laissé par les assassinats de commandants militaires en quelques heures seulement. Cela était dû principalement au contrôle civil exercé par le Commandant en chef des Forces armées. Il a fait tout ce qui était nécessaire dans ces circonstances, notamment en se rendant à plusieurs reprises dans la salle des opérations militaires et en allant même plus loin, jusqu’à identifier des cibles pour des frappes. »

Il a ajouté que « les décisions prises dans les premières heures ont été faites par le Guide suprême, suite au vide provoque par le ciblage de hauts commandants militaires. »

La guerre est-elle inévitable ?

Interrogé sur l’inévitabilité de la guerre et l’existence de solutions politiques, l’amiral a répondu : « En tant que militaires, nous devons considérer la guerre comme une certitude, sans aucun doute. Cependant, compte tenu des réalités politiques, il est encore temps de saisir les opportunités qui s’offrent à nous dans la bonne direction. »

Il a ajouté que « la diplomatie et le dialogue constituent un aspect essentiel de cette voie, et il est impératif de les renforcer parallèlement aux préparatifs de guerre. »

Il a mentionné que « l’autre partie adresse des propositions à l’Iran », expliquant qu’« il est possible d’éviter une catastrophe et un incident injustifié si ces propositions sont exemptes de menaces, comportent des conditions raisonnables et font preuve d’humilité. »

Il a précisé que « ces questions n’en sont qu’à leurs débuts », se disant convaincu qu’« il est possible d’atteindre cet objectif et d’éviter la guerre. »

Nous sommes prêts à la guerre, mais nous ne la cherchons pas

Abordant la question de l’escalade des menaces de reprise des hostilités contre l’Iran, Shamkhani, a déclaré : « La guerre ne se résume pas à un échange de tirs ou au grondement des canons. En réalité, l’Iran vit déjà sous le joug de la guerre et en ressent les effets. »

Par conséquent, « Nous sommes préparés à toute éventualité, et cette préparation, en termes militaires, signifie accepter la guerre, et non la menacer ou la provoquer », a poursuivi Shamkhani.

Il a ajouté que son pays « est confronté à une situation injuste, à une guerre et aux menaces que lui imposent des ennemis qui s’y préparent de toutes leurs forces. »

Que signifie une guerre régionale ?

Réagissant à la déclaration de sayyed Khamenei selon laquelle, si cette guerre éclatait, elle prendrait une dimension régionale, Shamkhani a évoqué « deux indicateurs clés de l’extension du conflit, passant d’un affrontement limité à une guerre s’étendant au-delà des frontières de la République islamique d’Iran ».

« Le premier indicateur », d’après l’amiral, est « le déploiement et le positionnement militaires de l’ennemi dans la région, jusqu’aux confins de la République islamique d’Iran. Par conséquent, militairement, la dissuasion et les représailles ne peuvent se limiter aux frontières iraniennes. »

Le second indicateur est que « la résistance et la retenue nous ont appris, lors de la guerre de juin, qu’elles n’étaient pas dans l’intérêt du pays. »

Interrogé sur la possibilité que l’Iran frappe toutes les bases américaines de la région, y compris celles du Golfe et d’Azerbaïdjan, Shamkhani a déclaré : « Lors du dernier conflit, nous disposions d’informations et de données précises indiquant que l’Iran était menacé depuis certaines des zones susmentionnées. Par conséquent, la patience ne sera plus de mise. Nous avons averti certains pays de la région que nous n’hésiterons pas à agir, et nous souhaitons en informer d’autres en leur fournissant des preuves documentées. »

Il a noté que « de nombreux pays ont été les premiers à publier des déclarations et à déployer tous les efforts possibles pour prévenir la menace venant de leur territoire », affirmant « qu’ils n’autoriseraient pas l’utilisation de leurs terres pour lancer une quelconque attaque contre la République islamique. »

Il a ajouté que l’Iran « considère la volonté des pays de la région d’éviter la guerre comme sincère, et chacun doit participer à la prévention de cet incident et de la catastrophe qui en résulterait pour la région. »

Guerre navale

Il a également souligné que « la mer pourrait être l’un des principaux foyers de guerre », ajoutant : « Nous testons nos capacités à cibler les positions ennemies, capacités que nous n’avions pas testées lors de la précédente guerre des douze jours. »

Les ennemis cherchent à dévorer l’Iran, mais ils n’y parviendront pas

Concernant le véritable objectif d’une guerre contre l’Iran, Shamkhani a répondu que « les ennemis cherchent à dévorer l’Iran », mais qu’« dévorer l’Iran tant que la République islamique d’Iran existe est impossible. C’est une miette qui leur restera en travers de la gorge, car ils ne parviendront jamais à dévorer l’Iran. »

Négociations nucléaires : l’Iran n’a aucune intention de transférer son arsenal nucléaire à l’étranger

Initialement, concernant les propositions faites à l’Iran lors des négociations nucléaires – notamment le retrait de son stock d’uranium enrichi du pays, la Russie étant suggérée comme option – Shamkhani a rejeté cette proposition, déclarant qu’« il n’y a aucune raison de transférer les matières stockées hors d’Iran ».

Il a précisé que le programme nucléaire de la République islamique d’Iran est « pacifique et relève des capacités nationales », expliquant que « le taux d’enrichissement de 60 % peut être réduit à 20 % si cela les inquiète, mais ils devront en payer le prix ».

La République islamique d’Iran « a un principe fondamental : l’uranium enrichi à 60 % sert uniquement à contrer les complots de ses ennemis et, en second lieu, à préparer les négociations et le dialogue ».

Dans ce contexte, Shamkhani a souligné que « l’Occident ne comprend peut-être pas, ou ne souhaite peut-être pas comprendre, ce que nous disons concernant l’interdiction de la production et de la possession d’armes, car cette question est irrévocable et ne souffre d’aucune hésitation, étant donné qu’il s’agit d’une décision découlant de la vision du Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei ».

Il a mis en avant trois refus catégoriques de la République islamique, énoncés lors du cinquième cycle de négociations : « L’Iran ne cherche pas à se doter de l’arme nucléaire, ne produira pas d’armes nucléaires et n’en constituera jamais de stock », mais l’autre partie doit « en payer le prix ».

Shamkhani a révélé un point crucial à cet égard : « La quantité d’uranium enrichi demeure inconnue car le stock a été enfoui sous des décombres, et aucune initiative n’a été prise jusqu’à présent pour le récupérer, compte tenu des risques inhérents. »

Par conséquent, « des négociations sont en cours avec l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant l’accès à ce stock et son estimation, dans le respect des règles de sécurité et sans risque. »

La condition préalable aux négociations est de s’abstenir de toute menace et de les limiter à la question nucléaire

Concernant les négociations avec les États-Unis et les principes sur lesquels elles reposent, Shamkhani a précisé que « l’Iran a maintes fois affirmé et démontré sa volonté d’engager des négociations concrètes avec les États-Unis d’Amérique, et avec aucune autre partie. »

Il a souligné que « l’Europe a pratiquement prouvé son impuissance, tant après le retrait du président américain Donald Trump de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018 que lors des négociations précédant la guerre de juin dernier. Trump ne leur a même pas permis d’intervenir dans ces affaires. »

Par conséquent, l’objet des négociations « porte exclusivement sur les États-Unis d’Amérique et uniquement sur la question nucléaire, seul domaine où un accord peut être trouvé », comme l’a expliqué Shamkhani à Al-Mayadeen.

Il a ajouté : « Un dialogue et des négociations sont fondamentalement possibles, à condition d’éviter tout climat de menaces et toute rhétorique menaçante, et de renoncer aux outils et aux préparatifs de menaces. Les deux parties doivent s’asseoir à la table des négociations de manière équitable et entamer des négociations bilatérales en vue de parvenir à une compréhension commune, tout en évitant les conditions et les exigences illogiques et déraisonnables. Par conséquent, parvenir à un accord est possible ».

Concernant la possibilité de rencontres entre les parties iranienne et américaine en Turquie, Shamkhani a précisé : « Si les négociations débutent dans les conditions que j’ai mentionnées, et en respectant les deux conditions fondamentales que sont l’absence de menaces et d’exigences illogiques, alors des rencontres directes et indirectes avec la partie américaine sont tout à fait envisageables. »

Il a expliqué que « les négociations directes seront précédées de négociations indirectes. Si un accord est trouvé, et s’il est conclu rapidement, la situation pourra évoluer vers des négociations directes, qui se limiteront à la question nucléaire, car l’une des conditions de ces négociations est qu’elles se limitent à la question nucléaire ».

Shamkhani est-il inquiet pour la révolution ?

Concernant la révolution, Shamkhani a affirmé ne pas s’en inquiéter, déclarant : « Les difficultés rendent la révolution plus forte et plus résiliente. »

Il a expliqué que « comparer les situations passées et celles que nous avons vécues avec la situation actuelle est une forme de guerre psychologique. Autrement dit, la crainte de voir la révolution provient de l’anxiété et résulte de la guerre psychologique menée par les ennemis de l’Iran – une guerre cognitive. »

Shamkhani a rappelé à son auditoire que « dans les années 1980, le régime déchu de Saddam a attaqué l’Iran, détruisant des villes iraniennes, tuant plus de 17 000 soldats et envahissant le pays », soulignant que « la situation était bien plus tragique qu’aujourd’hui. »

Il a ajouté : « Nous avons traversé ces épreuves, mais ce qui change la donne dans l’esprit de certains et les rend anxieux et appréhensifs, c’est la guerre psychologique menée par nos ennemis. »

Shamkhani a expliqué que « cette guerre dépasse la simple guerre psychologique ; c’est une guerre d’un genre nouveau, une guerre de notre époque, qui utilise toutes les ressources disponibles, y compris la guerre psychologique, pour perturber les capacités cognitives de l’adversaire ».

Il a ajouté : « On annonce actuellement une guerre imminente, et cela tient aux armes qui se préparent autour de nous. Ces armes ne sont pas moins puissantes que celles préparées avant la précédente guerre des douze jours, voire plus encore qu’en temps de paix. »

Le peuple iranien est-il encore le même qu’au début de la révolution ?

Interrogé sur son opinion concernant la nouvelle génération et son éventuelle évolution par rapport aux générations du début de la révolution, Shamkhani a déclaré : « Les ennemis aspiraient à cela, mais ils ont échoué. »

Il a ajouté que le peuple « est descendu dans la rue avec une force retentissante, prouvant que le souvenir du 11 février, anniversaire de la victoire de la révolution, est toujours vivace. »

Il a ajouté : « Ils voulaient empêcher la marche triomphale de la révolution de se concrétiser. Toute leur planification reposait sur les réseaux qu’ils avaient mis en place, la formation qu’ils dispensaient, les armes qu’ils distribuaient et l’organisation qu’ils appliquaient. Ils disposaient de centres de commandement, de conseillers et de commandants sur le terrain. Ils avaient des officiers, du personnel et des soldats qu’ils déployaient sur le terrain. Ils avaient des objectifs précis à travers le pays, ce qui indique que leurs actions étaient minutieusement planifiées. C’est le signe qu’il existait un plan pour atteindre un but précis. Ils ont agi ainsi et ont échoué. »

À la fin de son entretien avec Al-Mayadeen, Shamkhani s’est adressé aux forces américaines, aux pays voisins et à tous les partisans de la révolution et de la République islamique, en particulier aux mouvements de résistance, déclarant : « Depuis 47 ans, nous n’avons jamais déclenché de guerre et nous n’avons aucune intention de changer cela. Cependant, la présence américaine dans la région vise à défendre Israël, car c’est l’Iran qui étouffe Israël dans la région et qui freine son intimidation et son arrogance. Nous poursuivrons sur cette voie et nous ne permettrons pas qu’elle devienne vulnérable ni que nous soyons entraînés dans une situation que nous ne souhaitons pas.»

Il a conclu : « Nous ne nous adressons pas seulement à notre peuple, car nous ne supporterons pas les coûts et les charges financières des divergences d’opinions dans la région, pour notre peuple, les Palestiniens et la résistance. Par conséquent, la tyrannie dans la région doit cesser, et nous maintenons nos choix et nos politiques, ainsi que notre soutien à la résistance et aux groupes de résistance en Palestine, au Liban et ailleurs », expliquant que « la raison de l’attaque contre l’Iran est que ce pays est en position de résistance ».

