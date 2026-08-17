CGRI: Des surprises stratégiques dans le cadre de la « dissuasion maximale »

Lors d’une intervention à la télévision iranienne dimanche soir, le général Yadollah Javani, adjoint politique du commandant des Gardiens de la révolution, a annoncé l’adoption par les forces armées iraniennes « d’approches transformationnelles dans leur doctrine militaire », mettant en garde « l’ennemi contre des surprises stratégiques ».

Commentant le parcours des dirigeants nouvellement nommés au sein des forces armées, il a déclaré : « Ils figurent tous parmi les piliers de la défense face à la guerre d’agression menée par le régime de Saddam Hussein contre l’Iran entre 1980 et 1988. Ils comptent parmi les meilleurs cadres de la nation et chacun d’eux a fait ses preuves, particulièrement au cours de la période où les principaux commandants ont été tués et où ils ont pris la relève. »

Concernant le décret de nomination du nouveau commandant du CGRI, le général de division Ahmad Vahidi, il a précisé : « Le décret du général Vahidi contient des mots-clés qui soulignent à nouveau les exigences de la situation actuelle. Ce décret constitue une réorganisation, une modernisation et un développement de la doctrine défensive de la République islamique, adaptés aux nécessités du moment tout en tenant compte de la phase de guerre qui nous est actuellement imposée. »

Il a expliqué que le décret de nomination du général Vahidi met l’accent sur une nouvelle approche, en plus de ce qu’il a qualifié de « dissuasion maximale » : « Désormais, toute action que nous entreprenons, bien que défensive, doit revêtir une forme offensive. »

Il a ajouté : « Dans la mesure où nous sommes au cœur d’une guerre et que l’ennemi guette la moindre opportunité, il doit comprendre à travers ces décrets et leurs messages que nos forces armées vont adopter des démarches transformationnelles. Nos mouvements restent défensifs, bien qu’ils puissent également prendre un caractère offensif ; c’est là l’une des orientations révolutionnaires des forces armées. »

Il a conclu son intervention en avertissant l’ennemi : « Il doit savoir qu’il ne pourra pas créer de surprise, mais qu’il doit au contraire s’attendre à des surprises stratégiques. C’est l’une des directives révolutionnaires mentionnées dans les nouveaux ordres adressés aux commandants.

Source : Médias