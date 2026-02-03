L’Iran exclut tout transfert d’uranium enrichi dans le cadre de l’accord nucléaire

L’Iran a rejeté les spéculations concernant un éventuel transfert de son uranium enrichi à un autre pays dans le cadre d’un éventuel accord nucléaire avec les États-Unis.

Ali Bagheri, secrétaire adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale iranien (CSSN) chargé de la politique étrangère, a déclaré lundi que « les responsables iraniens n’ont aucune intention de transférer des stocks d’armes nucléaires enrichies à quelque pays que ce soit, et les négociations ne portent absolument pas sur cette question ».

Ali Bagheri a occupé le poste de vice-ministre iranien des Affaires étrangères pendant trois ans, jusqu’en mai 2024, date à laquelle il a assumé les fonctions de ministre des Affaires étrangères par intérim pendant trois mois.

Ses remarques font suite aux déclarations d’un haut responsable russe, qui affirmait que Moscou était prêt à contribuer à apaiser les tensions militaires croissantes entre l’Iran et les États-Unis par le biais de propositions susceptibles d’ouvrir la voie à un accord nucléaire.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que la Russie avait proposé depuis longtemps son aide pour le traitement ou le stockage de l’uranium enrichi iranien.

« À l’heure actuelle, la Russie poursuit ses efforts, maintient ses contacts avec toutes les parties intéressées et reste disposée à désamorcer les tensions autour de l’Iran dans la mesure de ses capacités », a déclaré M. Peskov, cité par Reuters.

Pour sa part, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, a déclaré samedi qu’un cadre pour les négociations nucléaires entre l’Iran et les États-Unis était en passe de se définir.

Cette annonce intervient deux jours après sa visite à Moscou et constitue la première déclaration de ce type dans un contexte de nouvelles menaces d’intervention militaire américaine, Washington ayant déployé une flottille de navires de guerre dans les eaux régionales.

Les autorités iraniennes ont rejeté la possibilité de négocier avec les États-Unis sous la pression militaire, avertissant que toute attaque contre le pays entraînerait une riposte sévère.

Source : Avec PressTV