Le Hezbollah aurait tenté d’assassiner le chef du commandement Nord (Médias israéliens)

La chaîne israélienne Channel 14 a rapporté qu’un drone piégé a frappé le véhicule du commandant du commandement nord de l’armée israélienne dans le sud du Liban il y a environ un mois.

« L’armée israélienne considère cet incident comme une tentative d’assassinat contre le commandant du Commandement Nord », estime la chaine.

D’après les informations communiquées par la censure militaire israélienne, « un drone explosif FPV du Hezbollah a été lancé pendant une visite de terrain du major-général Rafi Milo, chef du commandement Nord, en compagnie d’officiers de son bureau à un poste établi au sud du Liban ».

Selon les médias israéliens, « le haut responsable est sorti de son véhicule avec une policière de son bureau peu avant que le drone ne percute directement le véhicule ».

Il a ajouté : « Il s’agit d’un incident local, mais si ce haut responsable avait été blessé, cela aurait porté un préjudice stratégique à Israël ; l’objectif que le Hezbollah recherche depuis de nombreuses années. »

« Cet incident soulève des questions quant à la menace que représentent les drones : est-il acceptable qu’un officier supérieur de l’armée israélienne se rende au Liban alors que l’armée israélienne n’est toujours pas parvenue à gérer correctement la menace des drones ? », s’est interrogé Channel 14 selon laquelle « l’incident n’a pas encore été divulgué pour des raisons de sécurité »

Source : Médias