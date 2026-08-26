Aoun : Les négociations sont difficiles… mais elles valent mieux que la guerre

Le président libanais Joseph Aoun a reconnu que les négociations avec l’ennemi israélien ne sont ni faciles ni rapides, et qu’il existe des obstacles et des difficultés, mais il a estimé qu’elles restent bien meilleures que la guerre.

S’adressant aujourd’hui à une délégation du Conseil général maronite au palais de Baabda, il a déclaré que la décision de négocier avait été prise « pour éviter les calamités et les tragédies causées par la guerre », ajoutant : « Il est vrai que les négociations ne sont ni faciles ni rapides, et qu’il existe des obstacles et des difficultés, mais elles restent de loin préférables à la guerre. »

Aoun a expliqué : « Nous partageons les mêmes objectifs : libérer le Sud, déployer l’armée aux frontières, obtenir la libération des prisonniers, faciliter le retour des personnes déplacées et reconstruire le pays. Cela ne peut être réalisé par la guerre, comme cela est devenu évident. » Il a conclu qu’« il n’y a donc pas d’autre choix que la négociation. »

Aoun a souligné que « la construction des nations est une responsabilité partagée et ne repose pas sur une seule personne ou un seul parti, chacun dans sa position et son rôle, et l’intérêt de la nation doit rester une priorité et primer sur tout intérêt personnel pour que le pays puisse être réformé. »

Le président a déclaré : « Le gouvernement a pris des mesures, certes insuffisantes, dans le cadre des réformes économiques et financières, mais il a permis d’enregistrer une croissance, et nous espérions qu’elle s’accentuerait cette année. Cependant, la guerre a anéanti cet espoir. »

Il a ajouté : « Avec ce gouvernement, nous avons commencé à nous attaquer au problème de la corruption, qui sévissait depuis des années. Nous menons une lutte contre ceux qui rejettent la logique de l’État, alors que nous, nous voulons un État. »

Source : Médias