Grande-Bretagne : flambée prévue des factures d’énergie due à la guerre avec l’Iran

Le quotidien britannique The Telegraph met en garde contre une nouvelle hausse des factures d’énergie pour les ménages britanniques, compte tenu des répercussions de la guerre contre l’Iran et de la flambée des prix du gaz.

L’organisme de réglementation des marchés du gaz et de l’électricité (Ofgem) a relevé mercredi le plafond des prix à son niveau le plus élevé en trois ans, indiquant que les prix annuels habituels du gaz et de l’électricité pour les ménages augmenteront de 60 livres sterling à partir d’octobre prochain.

Cette hausse de 4 % fait suite à un bond de 13 % en juillet dernier, lorsque la guerre contre l’Iran avait entraîné une augmentation des prix mondiaux du pétrole et du gaz.

Dans ce contexte, les analystes de Cornwall Insight, un cabinet de conseil en énergie, ont déclaré qu’« aucune amélioration n’est en vue pour les ménages en janvier si le conflit au Moyen-Orient se poursuit ».

Les analystes prévoient une nouvelle augmentation de 9 % en 2027, ce qui porterait la facture moyenne pour janvier de l’année prochaine à 1.872 £ par an, soit une augmentation de 149 £ par rapport aux prix qui entreront en vigueur à partir d’octobre prochain.

Bloomberg a confirmé que le prix du gaz naturel est plus important pour la Grande-Bretagne et l’Europe, et qu’il ne s’est pas redressé pendant les périodes de cessez-le-feu, mais continue au contraire d’augmenter.

L’agence a indiqué que le gaz naturel a supplanté le pétrole et est devenu la principale source d’inquiétude des investisseurs obligataires européens, les pénuries de cette ressource essentielle menaçant de relancer l’inflation.

Source : Médias