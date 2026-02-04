L’Iran arrête 139 étrangers !

La police iranienne a arrêté 139 étrangers dans la province de Yazd, au centre de l’Iran, pour leur implication dans les récentes manifestations, sans préciser leur nationalité.

Yazd, province d’environ un million d’habitants, majoritairement désertique, est l’une des régions touchées par d’importantes manifestations.

L’agence de presse HRANA (Human Rights Activists News Agency) rapporte que « les autorités ont arrêté près de 50 000 personnes à travers l’Iran ».

L’agence de presse Tasnim cite le chef de la police de Yazd, qui affirme que les étrangers arrêtés « ont joué un rôle actif dans l’organisation et l’incitation aux émeutes et, dans certains cas, étaient en contact avec des réseaux étrangers ».

Les autorités judiciaires ont averti que « les conséquences seraient sévères pour les personnes arrêtées en lien avec ces troubles ». Le porte-parole du pouvoir judiciaire, Asghar Jahangir, a déclaré : « Il n’y aura aucune clémence pour ceux qui ont participé à cette sédition soutenue par les États-Unis.»

Par ailleurs, la police iranienne a récemment arrêté quatre étrangers à Téhéran en lien avec les manifestations, contrairement aux informations précédentes qui ne faisaient aucune mention d’une participation étrangère.

Ces arrestations interviennent après une période de troubles sociaux durant laquelle « Israël » a utilisé des agents infiltrés en Iran pour lancer ses attaques, ce qui a incité Téhéran à accélérer sa campagne d’expulsion des étrangers, principalement afghans, qui constituent la plus importante communauté étrangère du pays.

Source : Médias