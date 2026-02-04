Raad après sa rencontre avec Aoun : Nous sommes attachés au maintien d’un climat d’unité et de cohésion, notamment concernant la fin de l’occupation

Le président libanais Joseph Aoun a rencontré mercredi le député Mohammad Raad, chef du bloc Loyauté à la Résistance du Hezbollah, au palais de Baabda.

Dans un communiqué de presse publié à l’issue de la rencontre, M. Raad a déclaré : « Nous sommes attachés au maintien d’un climat d’unité et de cohésion, notamment concernant la fin de l’occupation, loin de toute posture politique. Il est de notre devoir à tous de faire face à notre situation par un dialogue constructif, la coopération et une coordination efficace.»

M. Raad a ajouté : « Nous sommes attachés à la compréhension et à la coopération pour atteindre les objectifs de tout le peuple libanais, à commencer par la fin de l’occupation, la libération des prisonniers et le renforcement de la stabilité, puis le retour des personnes déplacées dans leurs foyers et leurs villages, le lancement du processus de reconstruction et la prise en charge par l’État de la protection et du soutien de la souveraineté lorsque cela s’avère nécessaire, pour aboutir au rejet de toute forme d’ingérence et de tutelle.»

Il a expliqué « qu’un accord a été conclu avec Aoun pour continuer à se réunir et à se consulter afin d’atteindre les objectifs et les priorités permettant d’y parvenir aussi rapidement et au moindre coût que possible, et de la manière la plus sûre pour préserver ensemble la souveraineté et la dignité nationales. »

