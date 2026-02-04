Araghchi : Des pourparlers nucléaires irano-américains se tiendront à Mascate vendredi matin

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé mercredi soir que « des pourparlers nucléaires avec Washington devraient avoir lieu à Mascate vendredi vers 10h00 ».

Dans un tweet publié sur la plateforme X, M. Araghchi a remercié le Sultanat d’Oman pour les dispositions prises.

Par ailleurs, Reuters a cité un responsable américain affirmant que « les pourparlers irano-américains se tiendraient à Oman vendredi ».

Cette annonce a coïncidé avec la rétractation par Axios de son précédent article faisant état de l’échec des négociations. Le site web a ensuite indiqué que « les pourparlers nucléaires entre les États-Unis et l’Iran, prévus vendredi, étaient de nouveau d’actualité ».

Axios a précisé que « cette reprise des négociations faisait suite aux pressions exercées mercredi après-midi par plusieurs dirigeants du Moyen-Orient sur l’administration Trump afin qu’elle renonce à ses menaces de retrait », selon deux responsables américains s’exprimant auprès du site web.

« Au Moyen-Orient, l’inquiétude grandit quant à une possible intervention militaire du président Trump, incitant au moins neuf pays de la région à contacter la Maison Blanche au plus haut niveau et à exhorter fermement les États-Unis à ne pas annuler les pourparlers », selon le site web. Ces pourparlers se tiendront à Oman, comme l’Iran l’a exigé, malgré le refus initial des États-Unis de modifier le plan initial qui prévoyait une réunion à Istanbul

Source : Médias