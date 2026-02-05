Le petit-fils de l’Imam Khomeini (P): L’Iran n’a pas peur et les paris américains sur sa chute ont échoué

Dans un entretien exclusif accordé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, Sayyed Ali Ahmad Khomeini, petit-fils de l’Imam Khomeini, a évoqué l’avenir de la Révolution islamique et la voie que suivra la République islamique face à l’arrogance. Il a abordé les menaces américaines et israéliennes, les capacités militaires et diplomatiques de l’Iran pour se défendre, et a souligné la position de l’Iran vis-à-vis des mouvements de résistance au Liban et en Irak, ainsi que le rôle des dirigeants iraniens dans la gestion des affaires stratégiques du pays.

L’Iran est inébranlable et le peuple ne subira aucune humiliation face à l’arrogance américaine et israélienne

Sayyed Ali Khomeini a affirmé : « Les Américains mourront, mais ils ne seront pas témoins de notre humiliation, ni de celle de notre peuple, ni de celle de notre pays… tout comme ceux qui les ont précédés. »

Il a insisté sur le fait que « le peuple iranien n’a pas peur. Ils sont inébranlables et défendent la vérité et leur pays ».

Il a ajouté que « certains évoquent une frappe décisive, mais il est convaincu qu’il n’y aura pas de guerre », soulignant que « si elle éclate, nous sommes enracinés dans ce pays, et ils devront partir ».

Il a également fait remarquer que « les Américains et les Israéliens pensent que la République islamique serait anéantie après ce qu’il a appelé la guerre des douze jours, mais la situation s’est inversée ».

Il a affirmé que l’avenir de la Révolution islamique « n’est pas source de crainte », car la voie qu’elle emprunte commence par l’altruisme et se termine par le martyre, et il n’y a pas de défaite ».

Par ailleurs, sayyed Ali Khomeini a noté que « l’Iran est confronté à divers problèmes, qui sont bien réels », et a appelé à les aborder avec réalisme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il a insisté sur le fait que malgré les menaces et les sanctions, « l’Iran est toujours debout et prospère chaque jour ».

Il a expliqué que la République islamique « a été fondée par l’Imam Khomeini sur une approche réaliste et pragmatique qui prend en compte la réalité et y fait face », soulignant que « la voie de la résistance est la voie de la réalité ».

Il a considéré que « la politique arrogante des Américano-sionistes vise à affaiblir la région et l’entité sioniste empêche toute opportunité économique pour les pays islamiques s’il le pouvait ».

Sayyed Khomeini a estimé que « la région est en proie à une guerre existentielle et l’entité sioniste cherche à fragmenter l’Iran car les petits pays ont besoin d’un allié, et c’est là que l’entité sioniste intervient ».

Il a insisté sur le fait que « faire la distinction entre Américains et Israéliens, même si cela était possible, est inutile, car les États-Unis ont fait de l’entité sioniste leur principale base militaire ».

L’Arrogance mondiale ne parle que le langage de la force, et l’Iran a prouvé sa capacité à faire face aux menaces

Sur le plan politique et diplomatique, Sayyed Khomeini a déclaré que « l’Arrogance mondiale ne parle que le langage de la force et qu’il est donc possible de la contrer et même d’engager le dialogue dans ce langage ».

Il a ajouté : « Nous considérons les négociateurs iraniens comme des moudjahidines sur la scène diplomatique », soulignant que « la paix entre l’oppresseur et l’opprimé n’a pas eu lieu, n’a pas lieu et n’aura jamais lieu ».

Évoquant les menaces militaires, il a fait remarquer que la taille des flottes ne garantit pas la capacité d’agir, affirmant : « S’il y a guerre, nous n’avons pas peur et nous avons prouvé nos capacités.»

Il a rappelé les tirs de missiles iraniens effectués quelques mois auparavant, insistant sur le fait que le message était clair face à l’Arrogance mondiale.

Sayyed Khomeini a abordé la situation en Palestine, déclarant que « les Américains et les Israéliens ont transformé le monde en une jungle », faisant référence au martyre de dizaines de milliers d’innocents à Gaza et interrogeant la communauté internationale sur la position adoptée face à ces événements.

Sayyed Ali Khamenei allie pouvoir et popularité et possède une vaste expérience stratégique

Concernant le leadership en Iran, sayyed Khomeini a déclaré que, « selon les sondages, la personnalité la plus puissante et la plus populaire aujourd’hui est le Guide suprême de la Révolution islamique, sayyed Ali Khamenei », soulignant qu’il allie « pouvoir et popularité ».

Il a insisté sur le fait que « sayyed Khamenei possède de vastes connaissances dans divers domaines, notamment en philosophie de l’histoire et en histoire contemporaine, et qu’il est parfaitement au courant des questions stratégiques et géopolitiques ».

Il a expliqué que « sayyed Khamenei est au cœur des événements depuis près de 50 ans et possède une précieuse expérience en politique, en matière militaire et de négociation », notant « qu’il est l’un des négociateurs les plus expérimentés de la région et qu’il a été présent à différentes étapes de la guerre ».

Il a souligné que « l’Imam Khomeiny voyait du courage chez Sayyed Khamenei, non pas au sens de l’inconscience, et leur relation, excellente, pouvait être divisée en plusieurs phases : avant la victoire de la révolution, après, et jusqu’au décès de l’Imam ».

Il a ajouté que « son père, dans son testament, recommandait l’allégeance et l’obéissance à Sayyed Khamenei, mettant en garde contre l’ennemi tapi dans l’ombre ».

La résistance libanaise et irakienne est un symbole de force et de stabilité, et l’Iran se dresse fermement contre toute arrogance

Évoquant la résistance au Liban, Sayyed Khomeiny a déclaré que « les jeunes du monde entier connaissaient Sayyed Hassan Nasrallah grâce à ses discours », précisant « qu’il l’avait rencontré à de nombreuses reprises ».

Il a évoqué la visite de Sayyed Nasrallah au domicile de l’Imam Khomeini, en compagnie des martyrs Hajj Qassem Soleimani et Imad Moughniyeh, qualifiant « cette rencontre d’émouvante » et soulignant « la conscience jihadiste et la rationalité particulière de Sayyed Nasrallah ».

Sayyed Khomeini a invité les Libanais à se replonger dans les paroles de Sayyed Hassan Nasrallah et à les écouter, affirmant que « son message demeure d’actualité ».

Il a également abordé la situation en Irak, notant que « l’establishment religieux représente une source de force et de stabilité », et soulignant que « le Grand Ayatollah Sistani jouit d’une popularité et d’une influence considérables ».

Sayyed Khomeini a conclu en affirmant que « l’Iran n’a pas peur, qu’il reste ferme et défend la vérité et son pays », et que « tous les paris américains et israéliens visant à mettre fin à la République islamique ont échoué ».

Source : Médias