Le général de division Jawani: Le missile Khorramshahr-4 est porteur d’un message clair : nous ne renoncerons pas à nos capacités militaires

Dans un entretien accordé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, le général de division Yadollah Jawani, adjoint politique du commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, a affirmé que « le déploiement du missile Khorramshahr-4 adresse un message sans équivoque aux États-Unis : même si l’Iran accepte de négocier, il ne renoncera pas à ses capacités militaires »’.

Le général de division Jawani a souligné que l’Iran « ne cédera pas sur ses positions et ne recherche pas la guerre », avertissant que « toute erreur commise par l’ennemi se verra répondre avec force ».

Il a insisté sur le fait que l’équipe de négociation iranienne « n’hésitera pas et poursuivra les pourparlers avec une confiance absolue, confiante en la puissance et en les capacités militaires de l’Iran ».

Il a souligné que les Américains sont « revenus aux négociations humiliés », notant que « l’Iran n’a pas modifié ses principes à cet égard et que sa position de négociation repose sur la logique de la force et de la dissuasion, et non sur des concessions ou des faiblesses ».

Concernant les capacités militaires, le général de division Jawani a expliqué que « le missile Khorramshahr-4 possède une puissance destructrice considérable et les ennemis doivent en prendre conscience ».

Il a insisté sur le fait que l’insistance des Américains et des Européens à enquêter sur les capacités balistiques iraniennes découle de leur conscience que l’Iran a atteint un haut niveau de dissuasion ».

Le général de division Jawani a averti que « toute guerre menée contre l’Iran dégénérerait en conflit régional », notant que « la puissance américaine est plus faible qu’auparavant et toute erreur d’appréciation de la part des ennemis sera leur erreur fatale dans la région ».

Le général de division Jawani a affirmé que l’Iran a prouvé qu’il était « le pays le plus engagé pour la sécurité de la région », notant que le renforcement de la sécurité régionale est une priorité fondamentale pour Téhéran.

Il a ajouté : « Nous avons adressé des messages clairs aux pays hors de la région : tout ce qui s’y passe aura des conséquences désastreuses pour eux aussi. »

Dans un contexte similaire, le général de division Jawani a déclaré que « l’envoi d’un drone vers un porte-avions américain prouve que l’Iran surveille de près tous les mouvements navals américains ».

Il a souligné que « son pays compte sur ses propres capacités pour sa défense et qu’il jouit de capacités complètes dans ce domaine ».

Il a également noté que « l’Iran entretient des relations de coopération continues avec la Russie et la Chine », faisant remarquer que « les deux pays comprennent que les actions américaines dans la région affectent également leurs intérêts ».

Plus tôt dans la journée, les forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont testé le missile Khorramshahr-4, l’un des missiles balistiques hypersoniques les plus avancés d’Iran, sur leurs bases de missiles.

