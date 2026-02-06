Négociations irano-US: Le seul sujet à l’ordre du jour est exclusivement le dossier nucléaire. « Nous défendrons fermement nos droits », assure Araghchi

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi et la délégation l'accompagnant arrivent à Mascate, au Sultanat d’Oman, le 11 mai 2025. (Photo via X)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ce vendredi que « l’Iran participe aux négociations en toute lucidité et de bonne foi, sans oublier les événements de ces dernières années ».

Dans un tweet publié sur la plateforme X, il a réaffirmé l’attachement « ferme » de l’Iran à ses droits, soulignant que « l’égalité, le respect mutuel et les intérêts communs ne sont pas de vains mots, mais une condition indispensable à tout accord durable ».

M.Araghchi est arrivé vendredi matin dans la capitale omanaise, Mascate, à la tête d’une délégation comprenant ses adjoints Majid Takht-Ravanchi et Hamid Qanbari, ainsi que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Le seul sujet à l’ordre du jour des négociations est exclusivement le dossier nucléaire

La délégation américaine est composée de l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et du gendre et conseiller du président américain Jared Kushner.

La télévision officielle iranienne a révélé que « le seul sujet à l’ordre du jour des négociations à Mascate est exclusivement le dossier nucléaire ».

« Des discussions sont en cours à Mascate entre la délégation américaine et le ministre omanais des Affaires étrangères », a-t-on précisé de même source.

Baghaï

Plus tôt, Baghaï a déclaré dans un message publié sur X que l’engagement diplomatique est mené « avec fermeté et dans l’objectif de parvenir à un accord juste, honorable et acceptable pour les deux parties ».

Il a souligné que « les amères expériences du passé, notamment les violations antérieures des engagements, l’agression militaire de juin et les interventions étrangères de janvier dans les affaires intérieures de l’Iran, sont gravées dans la mémoire des Iraniens », rappelant que l’Iran « a toujours exigé le respect des droits de la nation ».

« Parallèlement, nous avons la responsabilité de ne manquer aucune opportunité de recourir à la diplomatie pour défendre les intérêts du peuple iranien et préserver la paix et la stabilité dans la région », a-t-il réitéré.

M. Baghaï a ajouté que l’Iran appréciait « tous les pays voisins et amis qui, avec le sens des responsabilités, ont contribué à l’élaboration de ce processus » et a exprimé l’espoir que la partie américaine fasse preuve de « responsabilité, de réalisme et de sérieux ».

Rappelons que les négociations irano-US se tiennent ce vendredi à Mascate, la capitale omanaise, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, alimentées par les menaces d’agression américaines contre la République islamique. L’Iran a annoncé mardi avoir demandé le transfert du lieu des pourparlers d’Istanbul en Turquie vers Mascate au Sultanat d’Oman, précisant que « les négociations demeurent exclusivement axées sur l’affaire nucléaire ».